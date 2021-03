Vuurwapens gevonden in huis van 18-jarige jongen

De politie heeft donderdagmiddag een Eindhovense jongen (18) aangehouden die wordt verdacht van wapenhandel. In zijn huis vond de politie vuurwapens, veel contant geld en dozen met munitie.

De jongen werd rond drie uur donderdagmiddag aangehouden bij een actie van het Regionale Interventieteam Opsporing. Hij reed samen met een 61-jarige man uit Roosendaal in een auto toen ze staande werden gehouden. In de wagen vonden rechercheurs twee wapens met bijbehorende munitie.

Jonge verdachte

Daarop werd ook het huis van de jongen doorzocht. Daar werden nog eens tien wapens gevonden, dozen vol munitie en veel geld. Het is een bijzondere aanhouding, vindt het hoofd van de districtsrecherche Danny Frijters. Op Instagram schrijft hij: “Blijft toch altijd ongelofelijk dit soort criminaliteit bij zo’n jonge verdachte.” Maar hij is blij met de aanhouding. “Blij dat deze vuurwapens in ieder geval nu veilig bij ons liggen en niet (verder) het criminele circuit in kunnen.”