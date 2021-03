Coronanieuws: 1093 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Een coronatest (archieffoto: Omroep Brabant). vergroot

Ook deze vrijdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er 7644 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

In Brabant waren dat er 1093.

De Bovag wil kortere rijexamens om zo achterstanden weg te werken.

Van de belofte dat de daders van de avondklokrellen zullen opdraaien voor alle aangerichte schade, komt volgens Trouw in de praktijk nog weinig terecht.

"Medewerkers van tientallen zorginstellingen voelen zich door hun werkgever onder druk gezet om zich te laten vaccineren. "

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

15.26 - 1093 nieuwe gevallen in Brabant

In Brabant zijn in de afgelopen 24 uur 1093 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat zijn er ietsje minder dan een dag eerder, toen werden er 1107 nieuwe besmettingen geconstateerd.

15.23 - Cijfers blijven ongeveer gelijk

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7644 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande twee dagen. In de voorgaande weken waren er op vrijdag juist aanzienlijk meer positieve tests dan op woensdag en donderdag.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 49.483 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7069 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau sinds 11 januari.

15.03 - De Jonge over vaccinatiedruk op werkvloer: maak het bespreekbaar

Zorgmedewerkers die het gevoel hebben dat ze onder druk gezet worden om een coronavaccin te nemen, kunnen dat volgens coronaminister Hugo de Jonge het beste bespreekbaar maken op de werkvloer. Tientallen zorgmedewerkers hebben zich afgelopen weken volgens radiozender BNR bij vakbonden gemeld met een klacht over hun werkgever. "Je moet nooit gedwongen worden en je ook nooit gedwongen voelen om je te laten vaccineren", aldus De Jonge vrijdag in een reactie.

15.00 - Landelijke ziekenhuiscijfers stijgen

Hoewel het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen iets is afgenomen, liggen er in het hele land weer meer patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis. Het aantal opgenomen patiënten is nu 2221, 29 meer dan op donderdag. Dat is het hoogste aantal sinds 3 februari. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

14.09 - Taakstraf voor mannen die neptestuitslag toonden voor vlucht

Twee mannen zijn veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken vanwege het tonen van een vervalste negatieve uitslag van een coronatest op Schiphol. De mannen, allebei 30 jaar oud, wilden naar Marokko voor een zakenreis. Op 21 januari toonde het tweetal een vervalste negatieve uitslag van een PCR-test, die nodig is om te mogen reizen. De marechaussee kwam er snel achter dat het een nepuitslag was waardoor de mannen werden geweigerd voor hun vlucht.

14.06 - Ziekenhuizen leveren weer minder zorg

Ziekenhuizen hebben vorige maand weer minder zorg kunnen leveren en minder patiënten gezien dan voor de corona-uitbraak, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het aantal patiënten dat er nu in behandeling is, ligt zelfs beneden dat van 2019.

14.04 - Fabriek coronavaccins van Halix in Leiden goedgekeurd door EMA

Het bedrijf Halix in Leiden mag de coronavaccins van AstraZeneca gaan produceren voor Nederland en de andere landen in de Europese Unie. De fabriek is vrijdag goedgekeurd door de toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De goedkeuring betekent dat er meer vaccindoses beschikbaar komen.

13.57 - Corona leidt tot grootste sterfte in Italië sinds 1945

Het coronavirus heeft in Italië geleid tot de grootste sterfte sinds de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar telde het Zuid-Europese land het hoogste aantal doden na 1945, met ruim 100.000 doden meer dan gemiddeld de laatste jaren. Het nationale bureau voor de statistiek Istat constateert een ingrijpende verandering van het Italiaanse bevolkingsplaatje door de Covid-19-sterfgevallen. In 2020 was het totale aantal doden 746.146, het hoogste aantal ooit geregistreerd sinds de laatste wereldoorlog.

13.40 - 'Zonnestudiobranche over het hoofd gezien'

De zonnestudiobranche is door de overheid over het hoofd gezien in de groep contactberoepen en hoort open te mogen. Dat kan ook veilig en dus is er geen reden om de fout niet recht te zetten, betoogde branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) in een kort geding. De advocaten van de Staat stelden echter dat er gekozen is voor beperkte groepen bedrijven die wat meer mochten versoepelen en dat de zonnestudiobranche niet automatisch open mag omdat die bij een bepaalde groep hoort.

11.56 - Iets minder coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen lagen vrijdagochtend 333 corona patiënten, 11 minder dan donderdag. In het afgelopen etmaal zijn er 32 nieuwe patiënten met COVID-19 in een Brabants ziekenhuis komen te liggen. In het afgelopen etmaal zijn 33 mensen ontslagen uit het ziekenhuis, 6 zijn overgeplaatst en 8 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

11.27 - Mark Rutte schuift aan bij Veiligheidsberaad

Minister-president Mark Rutte schuift maandag in Utrecht aan bij de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen. Het is sinds het uitbreken van de coronacrisis de tweede keer dat de premier deelneemt aan de vergadering van de burgemeesters.

Gewoonlijk is justitieminister Ferd Grapperhaus namens het kabinet bij het Veiligheidsberaad. Ook coronaminister Hugo de Jonge schuift regelmatig aan. Maar volgens de woordvoerster was er nu zowel bij de bewindslieden als bij de burgemeesters behoefte om eens met meer mensen te praten over de huidige corona-aanpak.

10.57 - Franse tandartsen en dierenartsen mogen ook vaccineren

De Franse gezondheidsautoriteiten hebben bepaald dat ook tandartsen en dierenartsen kunnen worden ingeschakeld bij de vaccinaties tegen het coronavirus. De Hoge Autoriteit voor de Gezondheid (HAS) breidt het aantal beroepsgroepen dat mag inenten in de vaccinatiecampagne verder uit.

10.34 - Rutte en enkele ministers fysiek bijeen voorafgaand aan digitale ministerraad

Premier Mark Rutte en enkele ministers zijn vrijdagochtend fysiek bijeengekomen voor overleg over onder meer de coronacrisis. Donderdag was nog aangekondigd dat de ministerraad vanwege een aantal coronabesmettingen in het kabinet voortaan digitaal zal plaatsvinden. Het is niet duidelijk waarom het overleg, dat vlak voor de ministerraad werd gehouden, fysiek moest. Donderdagochtend moest oud-verkenner en minister Kajsa Ollongren met spoed het Binnenhof verlaten omdat zij besmet is met het coronavirus.

10.24 - Bovag wil dat duur van rijexamens wordt verkort

De Bovag roept bij BNR Nieuwsradio het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) op om per direct de examentijd in te korten, om zo extra capaciteit te creëren en achterstanden weg te werken. De oproep van de Bovag komt nadat het CBR eerder deze week aankondigde drastische maatregelen te overwegen om een achterstand van 600.000 examens in te halen. Het slagingspercentage moet voor eind mei omhoog. Gebeurt dat niet, dan gaat de minimumleeftijd voor het rijexamen van 17 naar 18 jaar. Ook wordt het faalangstexamen en de tussentijdse toets stopgezet.

08.48 - Ouders denken sinds corona milder over effect media op klein kind

Ouders van kinderen van tot en met zes jaar zijn vergeleken met voorgaande jaren milder gaan denken over het effect van media als televisie en tablet op hun kind. Zo vindt een ruime meerderheid dat media hun kind helpen met onder meer taalontwikkeling en rekenvaardigheid. Ook zien ouders beeldschermen als hulpmiddel om het kind bezig te houden wanneer zij zelf geen tijd hebben, of als zoethoudertje wanneer het kind zich verveelt. Dat meldt Netwerk Mediawijsheid na onderzoek.

08.26 - GGD'en stoppen met diepe coronaneustest bij kinderen

Alle GGD'en stoppen vanaf 4 april met de diepe coronaneustest bij kinderen. Vanaf dat moment krijgen kinderen tot 12 jaar een ondiepe neustest, samen met een keeltest, bevestigt een woordvoerder van GGD GHOR. De meeste van de 25 GGD'en gebruikten tot nog toe de diepe neustest en keelbemonstering, geeft de woordvoerder aan. "Dat volstond en viel voor de meeste kinderen mee, maar waar het minder invasief kan, is dat alleen maar fijn."

08.00 - Klanten Beter Bed kopen 'op afspraak' weer als voor corona

Beddenketen Beter Bed krijgt met winkelen op afspraak net zoveel bestellingen binnen in zijn winkels als voor de coronacrisis. Het bedrijf laat dan ook weten goed met de huidige maatregelen uit de voeten te kunnen. Veel winkels klaagden de afgelopen tijd juist dat winkelen op afspraak ze nauwelijks helpt.

07.30 - Economie kromp iets minder hard in crisisjaar 2020

De Nederlandse economie kromp vorig jaar met 3,7 procent. Dat is iets minder hard dan het CBS aangaf in een eerdere raming. Toen was nog sprake van een neergang met 3,8 procent. In het slotkwartaal van 2020 was sprake van een krimp met 0,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, zo bleek vrijdag uit een tweede raming. Op jaarbasis was er sprake van een daling met 2,8 procent, waar eerder een min van 2,9 procent werd gemeld.

07.20 - 'Schade van de avondklokrellen tot nu toe amper verhaald op daders'

Van de belofte dat de daders van de avondklokrellen zullen opdraaien voor alle aangerichte schade, komt in de praktijk nog weinig terecht. Van de zeker 77 veroordeelde relschoppers moeten dertien een schadevergoeding betalen, blijkt uit een rondgang langs de rechtbanken in Nederland. Dat is te lezen in Trouw. Onder andere justitieminister Ferd Grapperhaus benadrukte na de rellen in januari dat de daders een gepeperde rekening tegemoet konden zien.

07.03 - Huishoudens spaarden in crisisjaar 2020 bijna kwart van inkomen

Bijna een kwart van het beschikbaar inkomen van huishoudens werd vorig jaar gespaard, tegen een spaarquota van bijna zeventien procent een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vielen als gevolg van de crisis de uitgaven sterk terug. In 2020 werd volgens het statistiekbureau 77,1 miljard euro gespaard, 33,8 miljard euro meer dan een jaar eerder.

06.59 - Overheidstekort in coronajaar was 34 miljard euro

De coronacrisis heeft een groot gat geslagen in de Nederlandse overheidsfinanciën. Volgens het CBS was vorig jaar sprake van een overheidstekort van 34 miljard euro, waar een jaar eerder nog een overschot was van veertien miljard euro. Het tekort komt overeen met 4,3 procent van het bruto binnenlands product. De schuld nam in een jaar tijd met veertig miljard euro toe, tot 435 miljard euro. Dat is 54,5 procent van het bbp.

06.00 - Slimme armband signaleert prille coronabesmetting

Het UMC Utrecht doet onderzoek naar een slimme armband die in een vroeg stadium al een besmetting met Covid-19 kan signaleren. Het ziekenhuis zoekt alleen nog 20.000 volwassenen die willen deelnemen aan de studie. Het gaat om de zogenoemde Ava-armband, die normaal gesproken wordt gebruikt door vrouwen om de vruchtbaarheid te monitoren.

05.39 - Online verenigingsjaar valt tegen

Afgelopen zomer leek de studentenvereniging de redding voor eerstejaarsstudenten op zoek naar gezelligheid. De verenigingen moesten het gat opvullen van het gebrek aan lessen in hogescholen en universiteiten. Dat is niet gelukt, zo blijkt uit een rondgang van Trouw langs diverse studentenverenigingen. Het aantal leden dat afhaakt is groter dan in voorgaande jaren en de animo voor digitale activiteiten loopt terug.

05.28 - 'Durf en creativiteit gebruiken tegen stagetekort'

Werkgeversorganisaties willen aan de slag om meer stageplekken vrij te maken voor met name mbo-studenten. In een ingezonden brief in het AD roepen de voorzitters van negen landelijke organisaties in onder meer de zorg en de bouw ook de onderwijsinstellingen op om daar 'durf en creativiteit' bij te gebruiken, zoals meer flexibiliteit in de lengte van de stages.

04.00 - Coronaspaarwoede verraste ASN Bank

ASN Bank, het op duurzaamheid gerichte onderdeel van de Volksbank, werd afgelopen jaar verrast door de flinke spaarwoede van Nederlanders als gevolg van de coronapandemie. Volgens directeur Arie Koornneef lukte het ASN niet om al dat extra geld direct op een duurzame manier weg te zetten. Er werd vorig jaar veel meer geld opgepot dan normaal, omdat mensen door de virusuitbraak bijvoorbeeld niet op vakantie konden gaan en vakantiegeld niet werd gespendeerd.

03.30 - CBS komt met tweede raming economische groei slotkwartaal 2020

Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt later op vrijdag met een reeks cijfers, waaronder een tweede raming van de economische groei in het slotkwartaal van coronajaar 2020. In een eerdere raming werd een krimp van 0,1 procent gemeten. Huishoudens gaven door de aangescherpte coronamaatregelen minder geld uit dan normaal. Doordat de investeringen goeddeels op niveau bleven, was de neergang niet zo stevig als bij de eerdere lockdown.

03.30 - Ministerraad vergadert voor het eerst digitaal

Voor de meeste mensen is het heel gewoon, maar voor het kabinet is het nieuw. Vrijdag zal de ministerraad voor het eerst digitaal plaatsvinden. En dat blijft 'voorlopig' ook zo. De stap was nodig nadat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) besmet bleken te zijn met het coronavirus. Een aantal bewindslieden zit daarom in quarantaine.

23.26 - 'Zorginstellingen dwingen medewerkers tot vaccineren'

Medewerkers van tientallen zorginstellingen voelen zich door hun werkgever onder druk gezet om zich te laten vaccineren. Werkgevers dreigen met ontslag, het stopzetten van loon en schuwen geen emotionele chantage. Zo krijgt personeel dat zich niet laat inenten de schuld van besmettingen onder collega's en patiënten, blijkt uit gesprekken van BNR met vakbonden en bronnen in en rond de zorg. Alleen al bij het CNV kwamen hierover de afgelopen weken tientallen meldingen binnen.

