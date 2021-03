Coronanieuws: GGD stopt met diepe neustest bij kinderen

Een coronatest (archieffoto: Omroep Brabant). vergroot

Ook deze vrijdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Deze vrijdag zal de ministerraad voor het eerst digitaal plaatsvinden, nu twee bewindslieden zijn besmet met het coronavirus.

Van de belofte dat de daders van de avondklokrellen zullen opdraaien voor alle aangerichte schade, komt volgens Trouw in de praktijk nog weinig terecht.

"Medewerkers van tientallen zorginstellingen voelen zich door hun werkgever onder druk gezet om zich te laten vaccineren. "

08.00 - Klanten Beter Bed kopen 'op afspraak' weer als voor corona

Beddenketen Beter Bed krijgt met winkelen op afspraak net zoveel bestellingen binnen in zijn winkels als voor de coronacrisis. Het bedrijf laat dan ook weten goed met de huidige maatregelen uit de voeten te kunnen. Veel winkels klaagden de afgelopen tijd juist dat winkelen op afspraak ze nauwelijks helpt.

07.30 - Economie kromp iets minder hard in crisisjaar 2020

De Nederlandse economie kromp vorig jaar met 3,7 procent. Dat is iets minder hard dan het CBS aangaf in een eerdere raming. Toen was nog sprake van een neergang met 3,8 procent. In het slotkwartaal van 2020 was sprake van een krimp met 0,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, zo bleek vrijdag uit een tweede raming. Op jaarbasis was er sprake van een daling met 2,8 procent, waar eerder een min van 2,9 procent werd gemeld.

07.20 - 'Schade van de avondklokrellen tot nu toe amper verhaald op daders'

Van de belofte dat de daders van de avondklokrellen zullen opdraaien voor alle aangerichte schade, komt in de praktijk nog weinig terecht. Van de zeker 77 veroordeelde relschoppers moeten dertien een schadevergoeding betalen, blijkt uit een rondgang langs de rechtbanken in Nederland. Dat is te lezen in Trouw. Onder andere justitieminister Ferd Grapperhaus benadrukte na de rellen in januari dat de daders een gepeperde rekening tegemoet konden zien.

07.05 - GGD stopt met diepe neustest bij kinderen

Alle GGD'en stoppen met de onprettige diepe neustest bij kinderen, ook de GGD Brabant Zuidoost. Vanaf 4 april krijgen alle kinderen tot twaalf jaar alleen nog maar een ondiepe neustest aangeboden, in combinatie met de keeltest. Dat meldt het AD. De nieuwe landelijke lijn is afgesproken, nadat kinderartsen een oproep hiertoe deden. Dat blijkt uit antwoorden van de GGD Brabant Zuidoost van donderdag, in reactie op raadsvragen van de PvdA Eindhoven.

07.03 - Huishoudens spaarden in crisisjaar 2020 bijna kwart van inkomen

Bijna een kwart van het beschikbaar inkomen van huishoudens werd vorig jaar gespaard, tegen een spaarquota van bijna zeventien procent een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vielen als gevolg van de crisis de uitgaven sterk terug. In 2020 werd volgens het statistiekbureau 77,1 miljard euro gespaard, 33,8 miljard euro meer dan een jaar eerder.

06.59 - Overheidstekort in coronajaar was 34 miljard euro

De coronacrisis heeft een groot gat geslagen in de Nederlandse overheidsfinanciën. Volgens het CBS was vorig jaar sprake van een overheidstekort van 34 miljard euro, waar een jaar eerder nog een overschot was van veertien miljard euro. Het tekort komt overeen met 4,3 procent van het bruto binnenlands product. De schuld nam in een jaar tijd met veertig miljard euro toe, tot 435 miljard euro. Dat is 54,5 procent van het bbp.

06.00 - Slimme armband signaleert prille coronabesmetting

Het UMC Utrecht doet onderzoek naar een slimme armband die in een vroeg stadium al een besmetting met Covid-19 kan signaleren. Het ziekenhuis zoekt alleen nog 20.000 volwassenen die willen deelnemen aan de studie. Het gaat om de zogenoemde Ava-armband, die normaal gesproken wordt gebruikt door vrouwen om de vruchtbaarheid te monitoren.

05.39 - Online verenigingsjaar valt tegen

Afgelopen zomer leek de studentenvereniging de redding voor eerstejaarsstudenten op zoek naar gezelligheid. De verenigingen moesten het gat opvullen van het gebrek aan lessen in hogescholen en universiteiten. Dat is niet gelukt, zo blijkt uit een rondgang van Trouw langs diverse studentenverenigingen. Het aantal leden dat afhaakt is groter dan in voorgaande jaren en de animo voor digitale activiteiten loopt terug.

05.28 - 'Durf en creativiteit gebruiken tegen stagetekort'

Werkgeversorganisaties willen aan de slag om meer stageplekken vrij te maken voor met name mbo-studenten. In een ingezonden brief in het AD roepen de voorzitters van negen landelijke organisaties in onder meer de zorg en de bouw ook de onderwijsinstellingen op om daar 'durf en creativiteit' bij te gebruiken, zoals meer flexibiliteit in de lengte van de stages.

04.00 - Coronaspaarwoede verraste ASN Bank

ASN Bank, het op duurzaamheid gerichte onderdeel van de Volksbank, werd afgelopen jaar verrast door de flinke spaarwoede van Nederlanders als gevolg van de coronapandemie. Volgens directeur Arie Koornneef lukte het ASN niet om al dat extra geld direct op een duurzame manier weg te zetten. Er werd vorig jaar veel meer geld opgepot dan normaal, omdat mensen door de virusuitbraak bijvoorbeeld niet op vakantie konden gaan en vakantiegeld niet werd gespendeerd.

03.30 - CBS komt met tweede raming economische groei slotkwartaal 2020

Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt later op vrijdag met een reeks cijfers, waaronder een tweede raming van de economische groei in het slotkwartaal van coronajaar 2020. In een eerdere raming werd een krimp van 0,1 procent gemeten. Huishoudens gaven door de aangescherpte coronamaatregelen minder geld uit dan normaal. Doordat de investeringen goeddeels op niveau bleven, was de neergang niet zo stevig als bij de eerdere lockdown.

03.30 - Ministerraad vergadert voor het eerst digitaal

Voor de meeste mensen is het heel gewoon, maar voor het kabinet is het nieuw. Vrijdag zal de ministerraad voor het eerst digitaal plaatsvinden. En dat blijft 'voorlopig' ook zo. De stap was nodig nadat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) besmet bleken te zijn met het coronavirus. Een aantal bewindslieden zit daarom in quarantaine.

23.26 - 'Zorginstellingen dwingen medewerkers tot vaccineren'

Medewerkers van tientallen zorginstellingen voelen zich door hun werkgever onder druk gezet om zich te laten vaccineren. Werkgevers dreigen met ontslag, het stopzetten van loon en schuwen geen emotionele chantage. Zo krijgt personeel dat zich niet laat inenten de schuld van besmettingen onder collega's en patiënten, blijkt uit gesprekken van BNR met vakbonden en bronnen in en rond de zorg. Alleen al bij het CNV kwamen hierover de afgelopen wekentientallen meldingen binnen.

