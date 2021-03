Ondergelopen speeltuintjes in Breda worden aangepakt: 'Eindelijk!'

De kinderen van Vivian Maas, Fleur en Sem, 'zwommen' de afgelopen maanden in de speeltuin (foto: Vivian Maas). Volgende Vorige vergroot 1/2 De kinderen van Vivian Maas, Fleur en Sem, 'zwommen' de afgelopen maanden in de speeltuin (foto: Vivian Maas).

Keer op keer natte voeten en een hele hoop vieze was: het resultaat van kinderen die spelen in een ondergelopen speeltuin. De ouders uit de omgeving van de Bingelkruid in Breda werden er gek van. De gemeente laat nu weten dat ze het probleem gaat aanpakken en daar zijn de ouders maar wat blij mee.

Is het een zwembad of een speeltuin? Of een zwemtuin? Het team van het Brabants Buske wist het even niet meer toen ze zaterdag 13 maart de Bingelkruid in reden.

'Bij regen loopt het vol'

De speeltuin in de Haagse Beemden staat een groot deel van het jaar onder water. De kinderen uit de buurt willen er dolgraag spelen, maar komen telkens nat en koud terug. En de papa’s en mama’s zijn niet blij met alle vieze was. “De kinderen vinden het leuk hoor, maar wij iets minder”, vertelde Anne van der Laag aan presentatrice Daisy Schalkens.

Ook Vivian Maas, moeder van Fleur en Sem, wordt gek van alle natte kleren. “De speeltuin heeft van oktober tot februari onder water gestaan. Als het een keer regent, loopt het weer vol. Het is dan net een zwembad. Het zou fijn als de gemeente dit probleem serieus neemt.”

Vijf slechtste speeltuintjes aanpakken

De gemeente Breda laat aan Omroep Brabant weten dat het speeltuintje binnenkort wordt opgeknapt. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de beste aanpak. "We willen de best denkbare oplossing voor de lange termijn," reageert woordvoerder Barend Pelgrim. De gemeente denkt hierbij aan drainage aanleggen, betere waterafvoer en een meer geschikte ondergrond.

Het probleem speelt volgens de gemeente op meerdere plaatsen in Breda, waaronder in de Waterdonken en de Haagse Beemden. "Het heeft onder meer te maken met de ondergrond. Speeltuinen staan vaak letterlijk in een zandbak en daar blijft het water dan in staan. We hebben een inventarisatie gemaakt en gaan de vijf ‘slechtste’ speeltuintjes in Breda tegelijk aanpakken," aldus de woordvoerder. "We mikken op mei, het begin van het buitenspeelseizoen."

'Eindelijk!'

De moeders uit de buurt zijn blij met de reactie van de gemeente. "Heel tof dit! Ik ben hier echt heel blij mee," zegt Vivian. "Ik ben heel benieuwd wat ze er straks, in plaats van zand, onder gaan leggen. We gaan het zien." Ook Anne is opgelucht. "Eindelijk! Fijn! Ik hoop dat ze ook nieuwe toestellen toevoegen. Wat meer speelmogelijkheden, zoals een schommel."

