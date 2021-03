Deze keuken met bladgoud en diamanten kost één miljoen dollar

Wachten op privacy instellingen... The Equinox One (foto: Hoog Design) In de keuken is het leer van de rog gebruikt (foto: Hoog Design). Volgende Vorige vergroot 1/3 Een keuken van één miljoen

Handvaten van bladgoud, roggenleer en diamanten. Een kastenwand met een geheime deur en een kookeiland dat meedraait met de stand van de zon. In Berlicum staat de duurste keuken ter wereld te koop. Vraagprijs: één miljoen. En het pareltje is misschien al verkocht ook.

The Equinox One, zo heet het neusje van de zalm op keukengebied. De broers Twan en Davy Swanenberg van Culimaat in Berlicum bedachten de one million dollar-keuken samen met Maarten van den Hoogen uit Helmond. Maarten geeft zeer exclusieve interieurboeken uit, zeg maar de Michelingidsen voor wonen. Op zijn online platform Hoog Design brengt hij alle designers op het gebied van meubels, tuinen en keukens samen.

"Ik kon totaal out of the box denken en iets gaafs maken."

"We wilden met de keuken helemaal losgaan, waarbij er geen limiet was wat kosten betreft", vertelt Davy Swanenberg . "Ik kon totaal out of the box denken en iets gaafs maken. Daarvoor heb ik de hele wereld afgereisd, op zoek naar bijzondere materialen. Ik ben helemaal uit m'n dak gegaan."

Het kookeiland kan meedraaien met de stand van de zon. (Foto: Hoog Design) vergroot

Niet alleen de ovens, koelkasten, de cocktailbar en wijnklimaatkasten zijn extravagant, ook de zwarte achterwand is bijzonder. "De muur bestaat uit zeldzame edelstenen, waar we platen van hebben gemaakt met daarachter led-verlichting. Hierdoor ontstaat er een soort marmereffect. Als het licht daarop valt, is er een bijzonder kleurenspel te zien."

"We wilden iets subtiels maken, met verfijnde details en de allerbeste materialen."

"De hele kastenwand is bedekt met bladgoud, maar toch is het geen blingbling-keuken geworden. "We wilden iets subtiels maken, met verfijnde details en de allerbeste materialen. Het resultaat is iets unieks wat ik zelf nog nooit heb gezien."

In Brabant denken ze al snel: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus een keuken van één miljoen, is daar überhaupt wel een markt voor? Blijkbaar wel, want Maarten van den Hoogen kreeg afgelopen nacht al een telefoontje vanuit Amerika. "Iemand uit Chicago had op internet onze keuken gezien en wilde meer weten. Ongelofelijk, want we hebben The Equinox One deze week pas gelanceerd", zegt hij.

"Door de coronacrisis hebben mensen goed kunnen sparen."

Maarten gaat ervan uit dat de keuken het vooral goed zal doen in Dubai, Azië of Amerika, waar de rijken der aarde wonen. Het design bestaat uit allemaal losse elementen, zodat het ook makkelijk te vervoeren is naar een peperduur penthouse op de 78e verdieping van een wolkenkrabber.

"En wie weet komt hij toch ergens in Nederland te staan", zei Maarten vrijdagmorgen in het radioprogramma Wakker! "Door de coronacrisis zijn mensen al lang niet meer met vakantie geweest, dus ze hebben goed kunnen sparen."

Foto: Hoog Design vergroot

