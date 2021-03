Beveiligers van Baudet die demonstrant vasthielden worden niet vervolgd

Twee beveiligers van Thierry Baudet die vorig jaar tijdens een een flyer-actie in Den Bosch een demonstrant hebben aangehouden en vastgehouden, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat de beveiligers zich wel schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, maar dat ze niet voor de rechter hoeven te verschijnen.

Op zaterdag 6 juni vorig jaar was Baudet op de Parade in Den Bosch. Hij was daar voor een flyer-actie en de opname van een promotiefilmpje voor Forum voor Democratie (FvD).