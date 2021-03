Voor de 8e keer kanker ontdekt bij Thijs Kroezen, maar hij blijft positief

Het zit Thijs Kroezen niet mee. Al zeven keer werd bij de Bredanaar kanker geconstateerd en moest hij geopereerd worden. Keer op keer knokte hij terug. Maar nu is er weer kanker bij hem geconstateerd, meldt hij op Instagram. Toch blijft Thijs positief. "Het leven is te mooi om te gaan zitten sippen."

Bestralen "Dit keer is er gekozen voor bestralen", laat Thijs weten. Binnenkort vertrekt hij naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam waar een behandelplan wordt opgesteld. "Ik heb al kort kennisgemaakt met de arts en ik heb er veel vertrouwen in."

Het hoofd omhoog

In 2008 werd bij Thijs voor het eerst kanker geconstateerd. Toen ging het om botkanker, in zijn linkerarm. Zijn hele arm werd toen geamputeerd. In 2011, 2013, 2014 en 2015 had hij uitzaaiingen in zijn longen. In 2017 werd een uitzaaiing bij zijn alvleesklier ontdekt en in de zomer van 2019 volgde een uitzaaiing in zijn buik.