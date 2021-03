Wat zou jij doen met één miljoen? Luxe manieren om van je geld af te komen

Archieffoto: Adrienn Heiszter/Pexels vergroot

De duurste keuken ter wereld koop je in Brabant. Bijna 850.000 euro moet je neertellen voor het exclusieve neusje van de zalm, dat bedacht werd door de broers Davy en Twan Swanenberg uit Berlicum. En je slaagt hier in de provincie met gemak voor nog meer peperdure aankopen, als je genoeg geld hebt, natuurlijk. Een overzicht.

Miljoenenpaarden

Voormalig springruiter Jan Tops is eigenaar van een paardensportbedrijf dat vorig jaar werd gewaardeerd op een lieve som van bijna 350 miljoen euro. Geboren als bakkerszoon organiseert hij springshows op de prachtigste plekken in de wereld. Hieraan doen de allerbeste springruiters en paarden mee. Ook heeft de 59-jarige Brabander zijn eigen Tops International Arena in Valkenswaard, waar meerdere keren per jaar internationale paardenevenementen worden gehouden. De springpaarden wisselen voor vele tonnen of zelfs miljoenen van eigenaar.

De Jan Tops International Arena vergroot

Superjachten

Op zoek naar een superdeluxe jacht om azuurblauw oceaanwater mee te verkennen? Dan kun je bij superjachtenbouwer Heesen Yachts in Oss terecht. Het bedrijf hoort bij de wereldtop als het gaat om jachtbouw. De luxe schepen hebben een lengte vanaf zo'n vijftig meter tot wel tachtig meter. Sommige jachten hebben een dek waar een helikopter op kan landen, bij andere is er een overloopzwembad met waterval en glazen bodem. Ál deze snufjes worden bedacht, ontwikkeld en gemaakt in Oss.

Foto: Heesen Yachts. vergroot

Droomhuizen

Een droomhuis bouwen, daar hebben ze bij het bouwbedrijf Van Dinther in Schaijk ruim vijftig jaar ervaring in. De familieonderneming werd aanvankelijk gerund door Harry van Dinther, in 2006 nam zijn zoon Dré het stokje over. Ze zijn gespecialiseerd in moderne architectuur, strak pleisterwerk, rietgedekte daken en een imposant aantal vierkante meters woonoppervlak. Gemiddeld wordt er tussen 12 en 15 miljoen euro omgezet.

Moderne snufjes

Verlichting die aanspringt als je een kamer binnenloopt, gordijnen die 's morgens automatisch opengaan of een slimme thermostaat die ervoor zorgt dat er niet onnodig wordt gestookt. Met domotica geef je je huis slimme, geautomatiseerde toepassingen. De Opera Domotica in Oisterwijk is al twintig jaar actief en gaf verschillende penthouses, landgoederen en villa's de modernste snufjes. Het bedrijf won al diverse onderscheidingen, waaronder die voor het Beste Lichtplan.

Luxe zwembaden

Een plons in je eigen zwembad, baantjes trekken voordat de drukke werkdag begint, ontstressen met een glaasje bubbels of spelen met de kinderen of kleinkinderen. Bij zwembadbouwer Van Gemert in Mill weten ze je wel te verleiden. Ruim veertig jaar geleden begon Henk van Gemert zijn speciaalzaak in zwembaden en sauna’s. Inmiddels zwaait zoon Wim er de scepter. Door de coronacrisis zijn de de zwembaden, whirlpools en sauna's populairder dan ooit. "Mensen willen het thuis fijn hebben. Wij leven toch maar één keer is de filosofie", zei de directeur eerder.

Dit vinden Brabanders van een keuken ter waarde van één miljoen:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.