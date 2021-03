Een schip blokkeert het Suezkanaal en daar merken ze hier de gevolgen van

Het vastgelopen containerschip (foto: AFP). vergroot

Ook veel Brabantse bedrijven hebben leveringsproblemen door het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal. Dat zegt eigenaar Ties Coolen van Coolen China, een bedrijf uit Den Bosch dat andere bedrijven helpt met handelen in China. "Mijn klanten maken zich wel zorgen."

Na drie dagen is het Suezkanaal in Egypte nog altijd geblokkeerd. Het enorme containerschip Ever Given kwam daar vast te zitten, vermoedelijk door een zandstorm. Het schip is zo'n 400 meter lang en was van China onderweg naar de Rotterdamse haven. Aan boord zo'n 20.000 containers.

Het schip ligt overdwars in het Suezkanaal. Ook andere schepen kunnen er nu niet door. Naar schatting zijn dat er zo'n 150. "Dat is de kortste route, de ader tussen Azië en Europa en nog verder. Je moet het nu zien als een soort van bloedprop die voor een verstopping zorgt", legt Coolen uit.

Andere schepen kunnen er niet meer door (foto: AFP). vergroot

Zo'n 12 procent van de wereldhandel wordt via het Suezkanaal vervoerd. Denk hierbij aan goederen, brandstof en voedsel.

"De verwachting was dat we in beter vaarwater terecht zouden komen."

Ook in Den Bosch volgen ze de situatie op de voet. "Er is veel onrust bij onze kanten. En het viel al niet mee. De containerprijzen in China waren al zwaar gestegen en er zijn tekorten. Ook al staan de producten klaar in China, dan betaal je alsnog de hoofdprijs om ze hier te krijgen."

De verwachting was dat na het Chinese Nieuwjaar, op 1 februari, de containerhandel weer aan zou trekken. "We hoopten dat wij in wat beter vaarwater terecht zouden komen. Eerst had je corona, toen de containertekorten en daarna kregen de containerprijzen een opdonder."

En toen liep er dus een schip vast. "Dat zag niemand aankomen. Onze klanten zijn hier wel bezorgd over. Ik zette gisteren nog een berichtje hierover op LinkedIn en kreeg daar veel bezorgde reacties op", vertelt Coolen.

"Je kan er wel omheen varen, maar dat levert een week of twee weken extra reistijd op."

De gevolgen voor de Brabantse economie zijn moeilijk te te schatten. "Dat zit heel diep. Het gaat niet alleen om spullen die je in de winkel kan kopen, maar ook over de toevoer van allerlei onderdelen voor bedrijven."

Bijna iedereen heeft hier dus wel mee te maken. Het is afwachten tot het vastgelopen schip uit zijn benarde positie bevrijd kan worden. "Je kan er wel omheen varen, maar dat levert een week of twee weken extra reistijd op. En dan moet je via Afrika en dan krijg je met andere risico's te maken zoals piraterij. Daar gaat het allemaal niet sneller door."

