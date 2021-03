Spoor uit Breda leidt politie naar eerste Belgische cokewasserij

Specialist doet onderzoek in de cokewasserij van Arendonk (Foto: parket Antwerpen) vergroot

Net over de grens onder Reusel is de eerste Belgische cocaïnewasserij ooit ontdekt. De illegale drugsfabriek kwam in beeld na de arrestatie van een man in Breda.

Speciale eenheden van de Belgische politie vielen in alle vroegte binnen in het lab. Dat zit op een industrieterrein, in een loods aan de Huiskens in Arendonk, dik vijftig kilometer van Breda. Dat is tegen de grens onder Tilburg en Reusel.

Bij de loods en in Breda zijn elf mensen opgepakt. Over hun nationaliteit is niets bekend gemaakt. Maar tot nu toe zijn bij alle cokelabs altijd Colombianen betrokken.

Karton en spijkerbroeken

Binnen in het lab werd cocaïne uit goederen gehaald met een speciaal kookproces. Details geeft de Belgische politie niet. Dat kan gaan om karton maar ook kleding waarin de drugs is opgelost. Ook werd ter plekke de coke in blokken geperst voor verdere distributie. 51 kilo drugs is in beslag genomen, volgens het parket in Antwerpen.

In Nederland land zijn cokewasserijen al jaren een bekend verschijnsel. De bekendste in Brabant zaten verstopt in loodsen in Lepelstraat en St Willebrord. In die labs waren Colombianen aan het werk. Ze waren speciaal hier gekomen om de gesmokkelde drugs terug te winnen en gereed te maken voor de vervoer en verkoop.

Er lopen intussen veel rechtszaken in ons land naar de misdaadorganisaties die er achter zitten. Experts denken dat er tientallen teams van Colombiaanse cokeboeren aan het werk zijn in drugslabs.

Er wordt in deze zaak internationaal samen gewerkt door de gerechtelijke politie van Antwerpen, de federale politie en de Nederlandse politie. De onderzoeksrechter in Turnhout coördineert het onderzoek.

Interieur van het lab (Foto: parket Antwerpen)

