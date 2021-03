Ruiten ingegooid van coronakeet bij huisartsenpraktijk in Elsendorp

Vandalen hebben de ruiten van de ‘coronakeet’ bij de huisartsenpraktijk in Elsendorp ingegooid. In de keet werden een stoeptegel en andere stenen gevonden.

De politie is komen kijken en er is een glaszetter gebeld. Het glas is inmiddels opgeruimd en de rolluiken van de keet zijn vrijdag gesloten gebleven. “We hadden vandaag geen corona-verdachte patiënten gelukkig”, zegt Bianca. “Dus we konden gewoon doorgaan met de normale werkzaamheden.”