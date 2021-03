Gers Pardoel betaalt 5000 euro aan wie zijn gestolen tas terugbrengt

Gers Pardoel wil zijn tas terug (foto's: ANP & Instagram). vergroot

Gers Pardoel heeft 5000 euro over voor degene die zijn gestolen tas terug komt brengen. Dat schrijft de rapper uit Kaatsheuvel vrijdag op Instagram. Woensdag is zijn merktas uit zijn auto gestolen in Antwerpen. In de tas zaten zijn laptop en iPad waarop zijn muziek stond.

De auto van Gers stond geparkeerd aan de Gerlachekaai en heeft geen schade opgelopen door de inbraak. Pardoel denkt daarom dat iemand zelf een soort sleutel heeft gefabriceerd waarmee de auto is opengemaakt.

Ook de inbreker maakt kans

De rapper wil zijn spullen graag terug en heeft er dus een flinke beloning voor over. "Ik verwacht wel dat de apparaten worden teruggebracht. Dit is toch een bedrag dat voor heel wat mensen de moeite waard is, want veel mensen moeten daar al gauw een paar dagen voor werken", legt Gers uit aan Shownieuws.

Voor Gers mag ook de inbreker de 5000 euro krijgen, als die alles komt terugbrengen. Al schat hij die kans niet zo groot in.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.