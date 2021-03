Coronanieuws: tientallen nieuwe coronapatiënten in ziekenhuis, drie doden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze zaterdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen waren zaterdagochtend 354 coronapatiënten opgenomen, 21 meer dan vrijdag.

De afgelopen 24 uur werden in de Brabantse ziekenhuizen 56 nieuwe coronapatiënten opgenomen, drie coronapatiënten overleden het voorbije etmaal.

Minister Hugo de Jonge noemt het 'viruswappiegeluid' van Forum voor Democratie in het AD een 'regelrecht gevaar' voor de volksgezondheid.

11.03 - Brabantse ziekenhuiscijfers

In de Brabantse ziekenhuizen waren zaterdagochtend 354 coronapatiënten opgenomen. Dit zijn er 21 meer dan vrijdag. Dat maakte het ROAZ zaterdagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur zijn in de Brabantse ziekenhuizen 56 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 35 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen werden. Vijf werden er overgeplaatst en drie coronapatiënten overleden het voorbije etmaal in de Brabantse ziekenhuizen.

09.46 - ArenA verandert in proeftuin bij WK-kwalificatiewedstrijd Oranje

De Johan Cruijff ArenA verandert in een proeftuin bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands voetbalelftal tegen Letland. Langs het veld worden diverse onderzoeken gedaan in het kader van de Fieldlab-experimenten. Zo hangen in de toiletten achter de hoofdtribune UV-C-lampen, die ervoor zorgen dat de ruimte na ieder bezoek wordt gedesinfecteerd. Groene en rode lichten boven de ingang van de toiletten geven aan of de ruimte toegankelijk is.

09.00 - Vaccinfabrikanten willen geen exportverboden

Regeringsleiders moeten met elkaar zien samen te werken, en geen exportverboden voor vaccins en grondstoffen afkondigen. Dat wil de brancheorganisatie voor ontwikkelaars van vaccins en geneesmiddelen, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). "De leveringsketen is wereldwijd. Als een land een exportverbod instelt, heeft de productie over de hele wereld daar last van. Als je voor de hele wereld produceert, moet je met de hele wereld samenwerken.."

07.30 - 'Vakantiehuisjes duurder dan normaal door corona'

Vakantiehuisjes in Nederland zijn sinds het begin van de coronapandemie duidelijk duurder geworden. Volgens vergelijkingswebsite Parkvakanties.nl zijn de prijzen gemiddeld genomen zo'n acht tot dertien procent omhooggegaan in het afgelopen jaar, en de prijzen blijven oplopen. Alle vakantieparken zitten straks 'ramvol met Nederlanders', denkt Laurens Taekema, eigenaar van de site. Voor de zomervakantie wordt al driftig geboekt.

05.11 - Vijfhonderd koks uit Azië naar Nederland gehaald terwijl er geen werk was

Restaurants zijn in 2020 nauwelijks open geweest, maar toch verstrekte de immigratiedienst IND sinds de corona-uitbraak ruim vijfhonderd nieuwe werkvisa aan Aziatische migranten om in de Nederlandse horeca te werken. De migranten landden op een verlaten Schiphol om daarna te ontdekken dat er soms helemaal geen werk voor hen is, of dat ze vanwege corona veel minder betaald krijgen dan beloofd. Dit blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.

03.56 - 'Viruswappiegeluid van Forum is regelrecht gevaar'

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid haalt in een interview in het AD hard uit naar Forum voor Democratie vanwege diens standpunten over het coronabeleid. Dat je zo'n viruswappie op Twitter tegenkomt, vindt hij 'tot daaraantoe'. Maar hij maakt zich 'echt zorgen' nu je die geluiden ook in de Tweede Kamer hoort. Forum groeide bij de verkiezingen van twee naar acht zetels.

Minister Hugo de Jonge (foto: Omroep Brabant). vergroot

03.29 - 'EU en Groot-Brittannië dichtbij deal over coronavaccins'

De EU en Groot-Brittannië staan op het punt een overeenkomst te sluiten die moet voorkomen dat EU-landen de export van coronavaccins naar Groot-Brittannië kunnen blokkeren, meldt de Britse krant The Times. Door de deal kan de EU niet meer dreigen met een verbod op de export van vaccins van fabrikant Pfizer/BioNTech naar Groot-Brittannië. In ruil ziet Groot-Brittannië af van een bestelde levering van AstraZeneca-vaccins die op lange termijn vanuit Nederland zou worden geëxporteerd.

