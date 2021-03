Tilburgse lichtexpert verwacht maandag meer ongelukken door zomertijd

De zomertijd komt er weer aan en dat vinden sommigen lastig (Foto: Sxc.hu). vergroot

De zomertijd gaat vannacht in en dat is slecht nieuws voor iedereen die maandagochtend de weg op moet. De Tilburgse lichtexpert Toine Schoutens ziet de cijfers ieder jaar weer voorbijkomen: "Statistisch zijn er ieder jaar meer ongelukken op de maandag nadat de zomertijd is ingegaan. Mensen zijn aantoonbaar minder alert."

Al jaren verbaast de Tilburgse deskundige zich over het feit dat er wel gediscussieerd wordt over het afschaffen van de zomertijd maar er nooit een beslissing wordt genomen. "Het had ooit een economische reden om de zomertijd in te stellen. Met onze huidige 24-uurs economie is die economische factor niet meer aan de orde. Er hebben veel mensen last van, maar er verandert niks."

Minder alert

Er zijn twee grote bezwaren tegen de zomertijd volgens Toine Schoutens. "Allereerst verstoort het onze biologische klok en maakt het mensen die daar gevoelig voor zijn minder alert. Ze slapen als het ware nog."

Daarnaast wordt ons ritme aangepast. "Hierdoor vallen sommigen pas laat in slaap en worden moe wakker. Je kunt bijvoorbeeld ook veel te vroeg honger krijgen en meer gaan eten. Het zorgt ook voor meer depressies, ", zegt Toine.

Er is wel iets aan te doen om de ontregeling zo klein mogelijk te houden. "Ga zaterdagavond een half uur eerder naar bed. Sta vroeg op en pik zoveel mogelijk daglicht mee. Met veel daglicht en niet te veel licht in de avond moet het lukken om op tijd in slaap te vallen en maandag fit aan het werk te gaan."

