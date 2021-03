1506 besmettingen in Brabant: het hoogste aantal sinds kerst

RIVM: meer mensen laten zich testen, maar onder hen stijgt het aantal besmettingen (archieffoto). vergroot

In Brabant zijn in de afgelopen 24 uur 1506 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat aantal was voor het laatst zo hoog op Eerste Kerstdag, toen er 1647 besmettingen werden gemeld. Er is al een tijdje sprake van een stijgende lijn als het gaat om de dagelijkse toename in besmettingen. Volgens het RIVM laten meer mensen zich nu testen op corona en stijgt ook het percentage positieve tests onder hen.

Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn. De afgelopen weken zijn ook steeds meer kinderen getest op het virus. In de Brabantse ziekenhuizen is er ook een stijging te zijn. Daar waren zaterdagochtend 354 coronapatiënten opgenomen. Dit zijn er 21 meer dan vrijdag.

Landelijke aantallen ook gestegen

Ook landelijk zijn de aantallen fors toegenomen: tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn bij het RIVM 8868 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari. Vergeleken met vrijdag gaat het om een toename van 1260. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 50.672 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7239 nieuwe gevallen per dag.

