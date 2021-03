Coronanieuws: totaalaantal coronapatiënten in ziekenhuis neemt verder toe

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze zondag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen waren zondagochtend 365 coronapatiënten opgenomen, elf meer dan zaterdag.

De voorbije 24 uur zijn 39 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen, vijf coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal.

Horecaondernemers hopen later op de zondag veel mensen te mogen begroeten in de binnensteden voor een landelijk picknickmoment.

Liempdenaar Koen de Kort doet zondag niet mee aan de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem, na twee coronabesmettingen bij zijn team Trek-Segafredo.

11.20 - Ook journalisten belaagd bij kerk in Urk

In Urk belaagden twee jongeren zondagochtend een verslaggever en cameraman van PowNed. De verslaggever werd geschopt en geslagen. Dit gebeurde bij een kerk die ondanks de coronavoorschriften opende voor iedereen. Volgens een politiewoordvoerder werden de hulpdiensten gewaarschuwd na 'wrijving' tussen journalisten op straat en voorbijgangers. Wat precies in Urk is voorgevallen, weet de woordvoerder niet. Toen de kerkdienst begon, was het weer 'redelijk rustig'.

11.03 - Brabantse ziekenhuiscijfers

In de Brabantse ziekenhuizen waren zondagochtend 365 coronapatiënten opgenomen. Dit zijn er elf meer dan zaterdag, maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur zijn 39 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Dit zijn er zeventien minder dan zaterdag. Daar staat tegenover dat het afgelopen etmaal 31 coronapatiënten uit de Brabantse ziekenhuizen ontslagen zijn. Vier werden er overgeplaatst en vijf coronapatiënten overleden de voorbije 24 uur in de Brabantse ziekenhuizen.

10.38 - Kerkganger Krimpen schopt en slaat verslaggever

Een kerkganger heeft zondagochtend bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel een verslaggever van RTV Rijnmond een trap en een klap gegeven. Dit gebeurde toen de verslaggever iemand aan het interviewen was. De Mieraskerk kwam afgelopen week in het nieuws, toen bekend werd dat het gebedshuis ondanks de coronacrisis de deuren weer opent voor alle leden. Deze zondag werd er weer een dienst gehouden.

10.00 - De corona-alarmbellen rinkelen al 200 dagen

De alarmbellen gingen af, afgelopen september. In 24 uur tijd waren meer dan 1200 mensen positief getest op het coronavirus. Dat was toen ontzettend veel. Nederland ging door de zogeheten signaalwaarde heen. Sindsdien werd het alleen maar erger, en komende woensdag bevindt Nederland zich voor de tweehonderdste achtereenvolgende dag boven die grens. Dat meldt het ANP.

09.38 - Agenten stoppen illegaal feest in Den Bosch

Agenten hebben zaterdag, iets na middernacht, een illegaal feest in Den Bosch stopgezet. In een tent die op straat was neergezet, waren zo’n zestig mensen aan het feesten. Het ging volgens de politie vooral om jongeren. "Een groot aantal van hen probeerde weg te rennen." Toen de agenten ingrepen, werden er voorwerpen tegen een politieauto gegooid. Twee mensen zijn aangehouden. Verder zijn 36 boetes uitgedeeld vanwege het overtreden van de avondklok. De geluidsapparatuur is in beslag genomen.

07.30 - 'Ventilatie in ArenA beste kans tegen verspreiding aerosolen'

Niet de spreiding van publiek over de tribunes maar ventilatie biedt volgens Bert Blocken, hoofdonderzoeker van de Technische Universiteit Eindhoven, de beste kans tegen verspreiding van aerosolen. Het is een van de eerste voorzichtige conclusies op basis van maanden onderzoek naar hoe kleine vochtdruppeltjes zich in de Johan Cruijff ArenA voortbewegen. En daarmee mogelijk ook het coronavirus. Met ruim driehonderd meetsensoren op de tribune hield het onderzoeksteam van de TU Eindhoven sinds december vorig jaar het aantal en de grootte van druppelkernen daar in de gaten.

06.03 - Osse feestvierders negeren coronavoorschriften

n Oss zijn vrijdagnacht drie mensen aangehouden op een tuinfeest aan de Nieuwe Hescheweg. Het feest veroorzaakte geluidsoverlast en de bezoekers trokken zich niets aan van de coronavoorschriften. Dat maakte de politie zaterdagavond bekend.

03.30 - Horeca roept op om te komen picknicken

Horecaondernemers hopen later op de zondag veel mensen te mogen begroeten in de binnensteden voor een landelijk picknickmoment. Het idee van de picknick om ondernemers te ondersteunen ontstond in Breda waar eind februari al een soortgelijk initiatief was. Volgens de initiatiefnemers doen ondernemers in verschillende steden mee waaronder Bergen op Zoom, Alkmaar, Maastricht en Venray.

De Bredase binnenstad kende eind februari al een picknickmoment. vergroot

00.36 - Wielerploeg Trek-Segafredo vanwege coronabesmettingen niet in Gent-Wevelgem

Liempdenaar Koen de Kort doet deze zondag niet mee aan de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem. De Amerikaanse wielerformatie Trek-Segafredo heeft besloten af te zien van deelname na twee positieve coronatests binnen het team. Het eerste teamlid testte vrijdag positief en ging daarna in quarantaine, evenals de mensen bij Trek met wie hij nauw in contact was geweest. Bij een nieuwe testronde op zaterdag werd de tweede besmetting vastgesteld.

