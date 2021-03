Veel ouderen laten zich niet vaccineren: 'Te veel hindernissen'

Voorzitter Leo Bisschops van de KBO maakt zich zorgen over de hoeveelheid ouderen die niet gevaccineerd zijn (foto:Omroep Brabant) vergroot

Het hapert bij de vaccinatie van ouderen, constateert voorzitter Leo Bisschops van de KBO Brabant. "Het is niet zo dat ouderen zich niet willen laten vaccineren, maar het wordt ze moeilijk gemaakt waardoor ze afhaken. Dat is heel erg jammer" zei hij zondag in talkshow KRAAK van Omroep Brabant. Zeker 30 procent van de ouderen laat de vaccinatie nu aan zich voorbij gaan en dat is een hoger percentage dan bij vaccinaties voor andere ziektes.

Een eerste hindernis die ouderen moeten nemen is de verwarrende berichtgeving over vaccineren. "Zolang corona door sommigen nog steeds een stevige griep genoemd wordt of de veiligheid en werking van een vaccin betwijfelt, stimuleert dat de noodzaak van vaccineren niet", reageert de voorzitter van de Katholieke Bond voor Ouderen.

"Mensen moet ver reizen terwijl dat niet nodig is."

Daarnaast is de logistiek om een afspraak te maken onnodig ingewikkeld. "Er moet een soepelere samenwerking komen tussen het landelijke aanmeldpunt zodra je een oproep krijgt om te vaccineren en de plaatselijk prikplekken", legt de voorzitter uit. "Nu krijgen mensen te horen dat ze een end moeten reizen omdat er in de buurt geen plek is, terwijl er wel plek is. Mensen moeten daardoor reizen, terwijl dit niet nodig is als de communicatie landelijk en regionaal beter geregeld is."

Om zelf het goede voorbeeld te geven is Leo gefilmd toen hij gevaccineerd werd. "Ik heb nergens last van gekregen. Het deed geen pijn. Ik hoop hiermee vertrouwen te geven dat vaccineren voor een goede zaak is. Juist ouderen zijn namelijk kwetsbaar als ze ziek worden door corona."

Naast vertrouwen is de planning ook belangrijk volgens de ouderenvoorzitter. "Ik heb stapels met post van ouderen die afhaken omdat het zo'n gedoe is. Ze hebben niemand die hun kan vervoeren of moeten door hun beperking met een ambulance naar het vaccinatiepunt gebracht worden."

"Ik heb voorgesteld om ouderen een speciaal telefoonnummer te geven waarop ze een afspraak kunnen maken in de buurt."

Het toppunt van ergernis vindt hij het telefoongesprek waar hij bij was. Het RIVM zei dat er in Den Bosch geen plek was. Een familielid van de bellende oudere zat er ook bij. Dit familielid werkt bij de GGD Den Bosch en wist zeker dat er wel ruimte was. "De lijntjes moeten korter want dit levert onnodige rompslomp op."

Landelijk ligt de vaccinatiebereidheid op 77% waarbij de bereidheid oploopt naarmate mensen ouder worden. Dat er nu ruim 30% van de ouderen afhaakt, is daarom opmerkelijk. Leo Bisschops heeft daarom wekelijks overleg met het ministerie van VWS om de hindernissen voor ouderen zo klein mogelijk te maken. "Ik heb voorgesteld om ouderen een speciaal telefoonnummer te geven waarop ze een afspraak kunnen maken in de buurt. Wie met dit nummer belt krijgt dan voorrang. Ik hoor volgende week of dit nummer er komt."

