Een auto is naast de weg terecht gekomen. Wat er is gebeurd wordt onderzocht (foto:Rick Leenes). vergroot

De A50 van Eindhoven naar Oss is gedeeltelijk dicht. Er is een ongeluk gebeurd tussen industrieterrein Ekkersrijt en Sint Oedenrode. Een auto is daar naast de weg een talud opgereden. Wat daar is gebeurd wordt onderzocht.

Er is één rijbaan afgesloten voor het verkeer. De vertraging is beperkt voor het verkeer. Het is niet bekend of er gewonden zijn.

