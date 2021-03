Auto op hoog talud naast A50, verkeer kan over één rijbaan doorrijden

Wachten op privacy instellingen... De auto op het talud (foto: Sander van Gils/ SQ Vision). Ook deze auto moet worden weggehaald (foto: Sander van Gils/ SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/3 Een auto is naast de A50 een hoog talud opgereden

De A50 van Eindhoven naar Oss is gedeeltelijk dicht. Er is een ongeluk gebeurd tussen industrieterrein Ekkersrijt en Sint Oedenrode. Een auto is daar naast de weg een hoog talud opgereden. Het ging mis tijdens het invoegen.

In totaal waren drie auto's bij het ongeluk betrokken. twee bestuurders zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er was tijdelijk één rijbaan afgesloten voor het verkeer.

