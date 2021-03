Lentekriebels bij de koeien van boer Teun: 'Ze sprinten naar de wei'

Normaal maakt hij er een publieksevenementje van, maar voor de tweede keer op rij kan dat niet doorgaan. Boer Teun van de Boom liet zondag zijn koeien voor het eerst na de winter weer in de wei. Dit keer staat er alleen maar wat familie te kijken. Vóór de coronacrisis kwamen er honderden mensen op af.

In de winter blijven de koeien op stal. In de zomermaanden lopen ze overdag een aantal uren in de wei. Gelukkig geldt de anderhalvemeterregel niet voor koeien. Ze staan te dringen voor het hek en als dat opengaat, sprinten ze naar buiten in de richting van de wei. Ruim 1000 koeien komen huppelend en springend voorbij.

“Het is niet dat ze een hekel aan de stal hebben, maar de wei is nog leuker. Dat vergeten de koeien in de winter niet.“ Je ziet de jonge boer genieten van het spektakel. Teun is 23 en werkt samen met zijn ouders en jongere broer Giel op het bedrijf. “Het is geweldig om met koeien te werken. Ze hebben allemaal een eigen karakter. En ze zo blij te zien, is mooi. Als deze dames blij zijn, is de boer ook blij”, lacht Teun.