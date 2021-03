Nandi van Beurden door naar finale van Op zoek naar Maria

Nandi van Beurden uit Tilburg is door naar de finale van 'Op zoek naar Maria'. Ze kreeg van de kijkers genoeg stemmen om zonder sing-off door te gaan naar de eindstrijd. Jolijn Henneman uit Berkel-Enschot viel zondagavond af.

Beiden studeerden samen aan de Tilburgse Fontys Muziektheateropleiding. Jolijn is ook bekend van de soaps Nieuwe Tijden en Goede tijden, Slechte Tijden en de musical Mamma Mia. Nandi speelde onder meer in de Beauty and the Beast en Hello, Dolly!.