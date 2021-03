Henk Krol (70) heeft eindelijk tijd om te trouwen met zijn vriend Aldo

Henk Krol (70) uit Eindhoven heeft bevestigd dat hij zijn vriend Aldo ten huwelijk heeft gevraagd. Nu hij geen Kamerlid meer is, heeft hij eindelijk tijd om te trouwen, zegt hij.

Krol had eerder op zondag op NPO Radio 1 verteld dat hij niet was getrouwd maar Aldo, een kapper van begin vijftig, wel zou gaan vragen. "Ik heb altijd gezegd dat als ik ooit stop met de politiek en eindelijk wat meer tijd heb voor mijn thuissituatie, ik dan eindelijk ook ga trouwen."

RTL Boulevard meldde zondagavond als eerste het aanzoek. Over een trouwdatum is nog niets duidelijk.

Voorvechter homohuwelijk Krol was in de jaren tachtig en negentig als hoofdredacteur van de Gay Krant een van de voorvechters van het homohuwelijk. Op 1 april 2001 werd het eerste huwelijk tussen partners van dezelfde sekse gesloten in Nederland. Dat is aanstaande donderdag twintig jaar geleden.

Zelf trouwde de Eindhovenaar al eerder. Dat deed hij in 1999 met zijn toenmalige partner Reon Nettenbreijers. In 2011 gingen de twee uit elkaar.

Bed and Breakfast?

Sinds 2012 zat Krol met een enkele onderbreking in de Tweede Kamer. Na de laatste verkiezingen keert hij niet meer terug in de Kamer. Krol denkt na over een nieuwe toekomst en naast trouwen lijkt een eigen bed and breakfast hem ook wel wat.