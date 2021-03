Man verkracht zijn vriendin en steekt haar neer: 20 jaar celstraf

Archieffoto vergroot

Een 54-jarige man uit Steenbergen is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Hij krijgt de straf omdat hij zijn toenmalige vriendin had ontvoerd, bedreigd en verkracht. De man had haar ook meerdere keren met een mes gestoken en haar keel dichtgeknepen totdat ze flauwviel.

In 2018 kreeg de man nog 21 jaar celstraf opgelegd. Het OM eiste in hoger beroep weer 21 jaar cel.

Uit psychologisch en psychiatrisch onderzoek is gebleken dat de man hoogstens verminderd toerekeningsvatbaar is. De man moet de vrouw ook een schadevergoeding betalen van ruim 60.000 euro.

Ruimte in de relatie

Sinds begin 2017 hadden de twee een relatie. Eind augustus van dat jaar liet zij hem weten een beetje meer ruimte nodig te hebben. Dat zinde de man echter niet.

Enkele dagen later hadden ze samen gegeten bij de man thuis om erover te praten. Na afloop was de vrouw met enkele bekenden nog wat gaan drinken bij een café, waar later de man ook naartoe kwam. Daarna ging het mis.

Geprobeerd te wurgen

Hij dwong haar om mee zijn woning te gaan, waar hij haar onder bedreiging van geweld heeft verkracht en seksuele handelingen bij zichzelf heeft laten verrichten. De man maakte daar met zijn telefoon opnamen van. Ook heeft hij haar proberen te wurgen.

Op een zeker moment mocht ze haar telefoon uit haar auto halen. De man liep mee, gewapend met een mes en een pistool om te voorkomen dat ze zou vluchten. Toen de vrouw er toch vandoor probeerde te gaan en daarbij viel, heeft hij haar met een mes ernstig verwond in haar hals en gezicht.

Daarna nam hij haar weer mee naar zijn huis waar hij haar opnieuw probeerde te wurgen. Omwonenden hadden de vrouw horen gillen en waarschuwden de politie.

Vrouw gevonden in plas bloed

Tegen de politie zou de man hebben gezegd dat hij de vrouw had vermoord. De agenten vonden het slachtoffer in een plas bloed.

De vrouw heeft enorme doodsangsten uitgestaan, oordeelt het hof. Ze was bang dat ze haar kinderen nooit meer zou zien.

App ons!

