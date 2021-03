Wachten op privacy instellingen... Jip aan het werk voor een TikTokfilmpje (foto: Leon Hagedoorn). Volgende Vorige vergroot 1/2 Jip doet zijn moeder na op TikTok en 800.000 mensen kijken ernaar

Jip Kraak (23) uit Tilburg is een enorme hit op TikTok: een app met grappige filmpjes. Een filmpje waarin hij zijn moeder nadoet, is meer dan 800.000 keer bekeken. Al 1,7 miljoen keer drukten kijkers voor een van zijn filmpjes op de ‘vind ik leuk’-knop. En dat terwijl Jip TikTok in het begin helemaal niet zag zitten.

“Ik vond het eerst heel erg kut”, bekent hij onomwonden. We zitten in de patio van zijn studentenhuis in hartje Tilburg, op een steenworp afstand van zijn opleiding tot theaterdocent bij Fontys. “Toen ik kleine meisjes op straat allemaal TikTok-dansjes zag doen, besloot ik dat ik deze gifbeker aan me voorbij zou laten gaan.”

“Ik zag mensen op TikTok en dacht: dat kan ik beter.”

Totdat Jip de app downloadde op zijn mobiel: “Toen kwam ik erachter dat je ook grappig kunt zijn en sketches kunt doen. Dat zag ik aantal mensen doen en ik bedacht dat ik dat wel een beetje beter kan. En dat was ook zo.”

Vooral in het begin was Jips moeder zijn inspiratie. In het filmpje dat 803.600 keer is bekeken, doet hij zijn moeder na wanneer ze thuis komt: "Hallooo daar ben ik weer. Jongens, leer toch eens je spullen in de vaatwasser te zetten. Heeft er iemand aan de hond gedacht vandaag? Nee dat dacht ik al. En waarom staat het licht aan? Ik betaal me scheel! Oh, ik moet hier echt alles alleen doen."

“Ze is heel typisch, heel grappig”, legt Jip uit. “En ik dacht dat als mijn moeder zo iconisch is, zullen er vast andere moeders ook zo zijn. En dat wás dus ook zo!”

Later scoorde Jip ook met filmpjes over online les (668.000 kijkers) en hij maakte een mini-musical over het coronavirus (500.000 keer bekeken). Hij scoort met zijn humor en de herkenbaarheid. En wat ook opvalt: hij stort zich er helemaal in. “Ik denk dat het daardoor zo goed werkt”, zegt hij er zelf over. “Als ik zo’n sketch doe, gebruik ik mijn theaterervaring. Ik leef me in. Daardoor komt het beter over.”

"Als ik er geld voor krijg, móet ik iets maken en daar heb ik niet zo veel zin in.”

Jip geniet van zijn succes. Maar waar je op een kanaal als YouTube geld verdient met filmpjes die goed worden bekeken, kiest Jip daar op TikTok nog niet voor: “Op het moment dat je er geld voor krijgt, staat er ook druk op. Dan móet je iets maken en daar heb ik niet zo veel zin in.”

Hij kreeg wel eens een vraag van een horlogefabrikant: “Dan kon ik een horloge krijgen als ik daar een TikTok over zou maken. Maar ik gebruik geen horloge. Ik kan wel een horloge omdoen, maar dan kijk ik nog op m’n telefoon als ik wil weten hoe laat het is. Het moet wel in mijn straatje passen.”

Van het enorme bereik dat hij heeft met zijn grappige filmpjes, ziet Jip vooral voor de toekomst voordelen. Want ook al is hij in opleiding tot theaterdocent, hij wil later toch vooral gaan spelen in series als De Luizenmoeder en Gooische Vrouwen: “Als TikTok daaraan kan bijdragen, waarom niet? Als ik ben afgestudeerd als theatermaker en ik geef een voorstelling, dan heb ik al een soort van publiek.”

