Drukte, wildplassers en afval: buurt is chaos door aardbeien-drive-in zat

Urenlang staan mensen in de rij voor de aardbeien-drive-in van Jan en Brigitte van den Elzen uit Uden. De wachttijd voor een bakje, smoothie of ijsje loopt soms op tot wel drie uur. De klanten geven er niks om, zij zien het als een leuk uitje in coronatijd. Maar buurtbewoners klagen over drukte, afval, geluidsoverlast en wildplassers. Er zou zelfs een keer op de oprit van een buurtbewoner gepoept zijn.

Imke van de Laar & Raymond Merkx Geschreven door

Een voor een sluiten de auto's aan in de file voor de aardbeien-drive-in. Jan kijkt trots toe. "We zijn nu ruim een week open en we kunnen niet geloven hoe druk het is. Maar ergens snap ik het wel. De winkels en de terrassen zijn dicht. Mensen hebben niks te doen, Dus maken ze hier een uitje van."

Op een drukke dag ziet Jan zo'n 500 auto's voorbij het afhaalloket rijden. De klanten hebben vaak lang in de file moeten staan voor deze hun felbegeerde aardbeien konden bestellen. Jan blijft zich erover verbazen. "Dan zijn ze niet eens boos! Ze zijn allang blij dat ze er even uit kunnen, anders zitten ze toch maar thuis op de bank."

"Laatst hadden we zelfs klanten die helemaal vanuit Den Helder waren gekomen."

De klanten van Jan en Brigitte komen allang niet meer alleen uit de buurt van Uden. "Inmiddels kennen ze ons in het hele land. Laatst hadden we zelfs klanten die helemaal vanuit Den Helder waren gekomen, speciaal voor onze aardbeien. Onvoorstelbaar!"

Als mensen zo ver gereden hebben of meer dan een uur in de file hebben gestaan, dan hebben ze natuurlijk wel trek. "Hoe langer ze hebben gewacht, hoe groter de bestelling vaak is", lacht Jan.

Zakelijk gezien gaat het Jan en Brigitte dus voor de wind. Maar de drukte bij de aardbeien-drive-in begint inmiddels ook voor ergernis in de buurt te zorgen. Jan legt uit: "Bijna iedere dag staat er een file. De mensen die hier wonen, balen van al die auto's voor hun deur." Jan en Brigitte huren daarom een verkeersregelaar in om alles in goede banen te leiden. Maar dat lukt niet iedere dag. Ook staat er inmiddels een mobiel toilet en zijn bepaalde stukken afgezet met rood-wit lint.

"Bij de buren hebben ze zelfs op de oprit gepoept."

"Opritten worden dagelijks geblokkeerd. Mensen kunnen soms niet naar huis", vertelt buurtbewoner Geert Nooijen, die namens een dertigtal buurtbewoners het woord voert. "Ze staan hier uren in de rij, met name in het weekend. Soms ontstaat er dan hoge nood. Dan wordt er uitgestapt en dan plassen ze gewoon. Bij de buren hebben ze zelfs op de oprit gepoept."

Ook al zeggen de ondernemers alles aan de problemen te doen, de buurt neemt het niet meer serieus. "Dat is nou net de grote frustratie", zegt Nooijen. "Jan klaagt met ons mee en zegt het serieus te nemen. Het begint ongeloofwaardig te worden, want het wordt niet opgelost." Na het vorig jaar getolereerd te hebben, is de maat voor hem nu vol.

Op het gemeentehuis was dinsdagavond overleg tussen buurtbewoners en de ondernemer, maar een oplossing is er nog niet. De gemeente laat in een reactie weten: "Het is aan de kweker om met een oplossing te komen en wij helpen hem daarbij. Er is een aantal mogelijke oplossingen aangedragen en besproken. Deze worden onderzocht op haalbaarheid."

In de berm langs de snelweg staan veel wildparkeerders (foto: Omroep Brabant). vergroot

