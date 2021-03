'Geneeskrachtige' Willibrordusboom geplant waar hij in 1850 werd omgekapt

Wachten op privacy instellingen... Arjan Aarts wenst dat mensen veel plezier aan de boom zullen beleven. Volgende Vorige vergroot 1/2 Deze mensen hangen stoflapjes in wensboom

In Oss is dinsdag een Willibordusboom geplant op de plek waar de oude Willibordusboom rond 1850 werd omgekapt. De boom werd ook wel wensboom of koortsboom genoemd. Volgens de legende zou hij ziektes en kwalen genezen als je er een lapje stof in hing.

Imke van de Laar & Raymond Merkx Geschreven door

Vol trots hangt Ria den Brok (88) een lapje stof in de Willibrordusboom. "Ik doe dit voor mijn gezin en voor mijn kinderen. Dat iedereen maar gezond mag blijven." Al snel volgen er meer en is de Willibrordusboom kleurrijk versierd. Ria: "Ik weet niet of het ook echt gaat helpen. Toch is het wel een heel mooi gebaar."

De stukjes stof zijn zeker niet alleen bedoeld als versiering. Vroeger geloofde men dat je zieken zo beter kon maken. Vaak werden stukken kleding gebruikt. Het heilige ritueel wordt ook wel afbinden genoemd. Om het nog wat extra kracht bij te zetten, was een gebedje op z'n plaats.

"Het was en blijft voor Oss een bijzondere plek."

Tijdens de coronacrisis merkte Arjan Aarts uit Oss dat mensen weer naar zo'n plekje op zoek gingen. "Ik heb toen een lapje stof in een struik gehangen. Al snel hingen andere mensen er ook lapjes bij. Het is net zoiets als het branden van een kaarsje in de kerk. Een moment van bezinning en rust. Een momentje om aan iemand te denken."

Omdat zo veel mensen het leuk vonden, kwam Arjan op het idee om een nieuwe Willibrordusboom te planten. Dinsdagmiddag was het dus zo ver. De lapjes die eerder al in de struiken zijn gehangen, worden allemaal verplaatst naar de boom. En er mogen natuurlijk nieuwe lapjes bij worden gehangen.

De plek waar de boom is geplant, was vroeger een soort bedevaartsoord. Arjan legt uit: "Hier stond de oude eik ook. En er werd beweerd dat het water uit de put ernaast heilzaam zou zijn. Het was en blijft voor Oss een bijzondere plek. Hij blijft hopelijk nog een paar eeuwen staan."

