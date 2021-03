Horecazaken kijken uit naar Sint Juttemis: 'Want dan mogen we weer open'

vergroot

We hebben er een gloednieuwe feestdag bij: Sint Juttemis. Een groepje Roosendaalse horecaondernemers lanceerde het ludieke initiatief begin vorige maand. Met succes, want al meer dan 100 cafés en restaurants sloten zich aan bij de actie.

Remie Sprangers van restaurant Het Hooihuis werd er maar moedeloos van: "Telkens hoorden we tijdens zo'n persconferentie dat er nóg geen perspectief was. Dan kun je blijven sippen, maar ik wilde die negativiteit liever omzetten in iets positiefs." Zo ontstond het plan voor de nieuwe feestdag.

"Mensen vroegen regelmatig wanneer we weer open zouden gaan. Nou, met Sint Juttemis was dan het enige juiste antwoord." Waar die uitspraak eigenlijk vandaan komt? "Ik ben me daar dus in gaan verdiepen, maar alle theorieën kloppen van geen kant. Toen heb ik samen met wat collega's maar besloten om het te koppelen aan de dag dat we straks weer los kunnen."

Want dát is het grote plan. "Wanneer Sint Juttemis precies valt, is natuurlijk de vraag. Maar we hopen die dag in ieder geval heerlijk met een biertje in de zon op het terras te zitten." Daarmee is het in één klap een feestdag waar we massaal naar uitkijken.

"Maar één ding is zeker, en dat is dat we het einde van de crisis straks moeten vieren."

Dat blijkt ook wel uit het enthousiasme vanuit het hele land. "Wij roepen andere horecagelegenheden op om zich via onze website aan te sluiten." Inmiddels is de teller de 100 gepasseerd en er lijkt voorlopig geen einde aan te komen. "We hebben nu een nieuwe challenge op Facebook geplaatst, waarin we alle deelnemers vragen op hun beurt weer drie andere collega's uit te nodigen. Zo moet het als een olievlek nog verder groeien."

Hoe de dag precies ingevuld gaat worden, mag iedereen volgens Remie zelf bepalen. "Maar één ding is zeker, en dat is dat we het einde van de crisis straks moeten vieren."

"Of het dan ook officieel als nationale feestdag erkend wordt, maakt ons niet uit."

Of Sint Juttemis jaarlijks terug zal keren? "Als het goed opgepakt wordt, zie ik geen reden waarom niet. Of het ook officieel als nationale feestdag erkend wordt, maakt ons niet uit. Het enige jammere is dat we dan wel een mooie Nederlandse uitspraak zouden verpesten."

