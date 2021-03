Heel Brabant noteert de eerste warme dag van het jaar

Foto: Ab Donker vergroot

De eerste officiële warme dag van 2021 is een feit in Brabant: op alle officiële weerstations in de provincie is het kwik maandagmiddag twintig graden gepasseerd. De temperatuur is het hoogst in Eindhoven: daar was het rond halfzes 21,1 graden, zo meldt Weerplaza.

Ron Vorstermans Geschreven door

Op alle meetstations in Brabant (Eindhoven, Gilze-Rijen, Volkel en Woensdrecht) wordt inmiddels een temperatuur boven de twintig graden gemeten. In Limburg werd het maandagmiddag overigens nog warmer: daar werd maandagmiddag 21,9 graden gemeten.

Vanaf twintig graden spreken Nederlandse meteorologen over een officiële warme dag. De laatste keer dat dat gebeurde in Brabant was begin november: op 2 november tikte het kwik 20,4 graden aan.

Dinsdag nóg warmer

Het wordt overigens nog warmer deze week. Zo wordt het dinsdag vermoedelijk ruim 23 graden. Het Brabantse dagrecord voor 30 maart is 23,2 graden en werd in 2017 gemeten in Eindhoven. De meteorologen van Weerplaza denken dat 'dit record dinsdag wel verbroken wordt'.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.