Niet de warmste winterdag, maar wél weer een dagrecord

Aan de regen weerrecords lijkt deze dagen maar geen eind te komen. Ook deze woensdag niet. Het was op 24 februari nog nooit warmer dan vandaag. Op alle plekken in de provincie werd het dagrecord verbroken. Maar de warmste winterdag ooit in Brabant was het niet. Voor dat record moest het 20 graden worden. Op 27 februari 2019 liep de temperatuur in Eindhoven namelijk op tot 19,9 graden.

Sandra Kagie & Janneke Bosch

En om ook het landelijke winterse temperatuurrecord te breken, moest het kwik stijgen tot boven de 20,5 graden. De temperatuur die op diezelfde februaridag twee jaar geleden in Arcen in Limburg werd gemeten. Ook dat is dus niet gelukt. Wel werd het op alle plekken in de provincie warmer dan 19 graden. Oók een unicum voor 24 februari. Bij alle officiële Brabantse weerstations werd het record verbroken. "Zeg maar gerust verpulverd!" zegt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza.

De nieuwe dagrecords zijn:

Eindhoven 19.6 graden (was 18.1)

Volkel 19.1 graden (was 17.5)

Gilze Rijen 19.0 graden (was 17.2)

Woensdrecht 19.0 graden (was 16.3)

Amateurrecord in Tilburg

Toch voelde het op veel plekken een stuk warmer aan dan de 19.6 graden die in Eindhoven werd gemeten. "Brabanders die een thermometer in de achtertuin hebben hangen, kunnen makkelijk een hogere waarde hebben gehaald", zegt Janssen. "In de zon uit de wind kan het kwik best oplopen."

De meteorologen van Weerplaza krijgen van een heel aantal 'weeramateurs' de metingen door. De hoogte amateurmeting van Nederland komt woensdag wél uit Brabant. In Tilburg liep het kwik op tot 22.3 graden, weet Janssen. Toch een record dus, al telt die niet mee voor de boeken.

Het blijft best lekker

Liefhebbers van de zon hoeven ook na woensdag niet te wanhopen, al zitten records er waarschijnlijk niet meer in, denkt Janssen. "Als het lokaal 18 graden wordt, dan is het al veel", zegt hij. In de avond en in de nacht naar vrijdag kan er dan een spat regen vallen. Mét een snuf Saharastof erin. Door de zuidenwind is er stof vanuit de Sahara helemaal naar onze kant geblazen. Als het gaat regenen, valt dat met de druppels mee naar beneden.

In het weekend blijft het vervolgens, met temperaturen van zo'n 10 à 11 graden, best lekker voor de tijd van het jaar. "Uit de wind in de zon is dan nog best aangenaam", aldus Janssen.

