Deze vier mannen deden mee aan de rellen in Eindhoven, wie herkent ze?

Vier mannen die meededen aan de avondklokrellen in Eindhoven zijn herkenbaar in beeld gebracht in opsporingsprogramma Bureau Brabant. De relschoppers hadden afgelopen week nog tijd gekregen om zich bij de politie te melden, maar dat hebben ze niet gedaan.

Het gaat om vier mannen die betrokken waren bij de rellen op 24 januari in Eindhoven:

Een van hen wordt verdacht van diefstal, vernieling en het in brand steken van een auto van ProRail.

De andere drie worden gezocht omdat ze stenen gooiden naar de Mobiele Eenheid (ME).

De politie deelde onlangs nog foto's waarop de mannen onherkenbaar waren gemaakt. Ze kregen bijna een week de tijd om zich te melden. Omdat de relschoppers dat niet hebben gedaan, heeft de politie maandagavond herkenbare beelden naar buiten gebracht in de hoop ze op te kunnen sporen.

Deel relschoppers gepakt en veroordeeld

De politie heeft afgelopen weken al veel beelden gedeeld van verschillende relschoppers. Er zijn zelfs extra uitzendingen geweest van Bureau Brabant om ze op te sporen. Een aantal van de mensen die herkenbaar en onherkenbaar op tv en internet werden getoond, is al gepakt. Verschillende relschoppers zijn ook al veroordeeld.

De hoogste straf die tot nu toe is uitgedeeld voor de rellen in Eindhoven, is acht maanden cel voor een man uit Weert. Een Eindhovenaar moet drie maanden zitten, omdat hij met stenen gooide en tegen de in brand gestoken auto van ProRail schopte. En een man uit Nunspeet kreeg drie maanden cel, omdat hij het waterkanon van de ME vernielde.

