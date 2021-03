Opnieuw relschoppers Den Bosch en Eindhoven opgepakt

Er zijn deze week drie mannen en een jongen opgepakt voor de coronarellen in Eindhoven en Den Bosch eind januari. Dat meldt de politie woensdag. Het viertal werd herkend op beelden in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De jongste verdachte is 15 jaar oud en komt uit Den Bosch. Hij is volgens justitie betrokken bij de rellen op 25 januari in zijn woonplaats.