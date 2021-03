Twee appartementen onbewoonbaar na brand in Etten-Leur

Twee appartementen in het appartementencomplex De Twee Bellen in Etten-Leur zijn waarschijnlijk onbewoonbaar na de brand zondagavond. Dat meldt woonstichting Alwel. De appartementen moeten worden opgeknapt.

Van de vijftien appartementen raakten er in totaal zes beschadigd. De eigenaren van de overige vier appartementen kunnen maandag weer naar huis: hun woningen zijn schoongemaakt. De twee bewoners die naar het ziekenhuis moesten, zijn inmiddels weer ontslagen.

De brand ontstond zondag in een appartement op de eerste verdieping, aan de straatkant. Een dag na de brand bij appartementencomplex De Twee Bellen in Etten-Leur is de schade goed te zien: een zwart geblakerde gevel, gesprongen ruiten en een brandlucht.