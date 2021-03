Brand zorgt voor paniek bij bewoners appartementen: 'Ik sta nog te trillen'

Frans Bergmans en Anton Kiewit (foto: Eva de Schipper). vergroot

Een dag na de brand bij appartementencomplex De Twee Bellen in Etten-Leur is de schade goed te zien: een zwart geblakerde gevel, gesprongen ruiten en een brandlucht. Bewoners en Anton Kiewit en Frans Bergmans konden zondagnacht niet slapen. "Ik was nog helemaal aan het trillen", vertelt Frans.

Zondagavond werd Frans (58) opgeschrikt door zijn buurvrouw die in paniek aanbelde. "'Er is brand, er is brand!' riep ze. Ik zag dat er rook uit de centrale hal bij het trappenhuis kwam en heb meteen 112 gebeld. Even later zag ik de bewoner van het appartement waar de brand was ontstaan. Zijn neus was helemaal zwart."

"Ik hoorde allemaal gebons en dacht: wat is er nou aan de hand?"

Samen met de andere bewoners vluchtte Frans via de noodtrap naar buiten. "De paniek was groot bij de bewoners. De meesten van hen zijn 70-plus."

De 60-jarige Anton schrok van een hele hoop herrie aan zijn deur. "Ik hoorde allemaal gebons en dacht: wat is er nou aan de hand? Het was de politie. Ze riepen: 'Jas pakken, u moet eruit!'"

Anton en de andere bewoners werden naar de naastgelegen Sint-Petruskerk begeleid. "Daar hebben we van zeven tot elf uur gezeten. We hebben broodjes gekregen en de burgemeester kwam langs."

"Petje af voor de burgemeester."

Frans is dankbaar voor de steun van burgemeester Miranda de Vries. "Petje af voor de burgemeester. Ze is constant bij ons gebleven om alle bewoners te ondersteunen. Ze maakte met iedereen praatje."

Rond elf uur mochten Anton en Frans weer terug naar huis. "Maar meer dan de helft van de bewoners is geëvacueerd en slaapt nu bij familie of in een hotel."

De brand ontstond zondag in een appartement op de eerste verdieping, aan de straatkant. "Daar woont een man van dik in de zeventig. Het is iemand die eigenlijk nooit buiten komt", aldus Frans.

