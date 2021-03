Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Speurhond en duikers zoeken naar vuurwapen in park in Den Bosch

De politie zoekt maandagavond sinds halfacht naar een weggegooid vuurwapen rondom de plas de IJzeren Vrouw in Den Bosch. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Een man en een vrouw zijn in het omringende Prins Hendrikpark aangehouden. De politie deed maandagavond rond kwart voor tien nog altijd onderzoek in het park.

De politie kreeg een melding dat er iemand met een vuurwapen in het park liep. Toegesnelde agenten hebben vervolgens een man en een vrouw aangehouden, maar waarvoor is nog niet helemaal duidelijk.

"We kunnen alleen zeggen dat zij betrokken waren bij de melding. De omstandigheden waren verdacht", aldus een woordvoerder van de politie. "We spreken nog van een 'mogelijk vuurwapen'. We weten niet zeker of we iets gaan vinden."

Het park is afgezet aan de kant van de Monseigneur Diepenstraat. Er zijn veel agenten in het park aanwezig. Later op de avond werd een speurhond ingezet. Ook gingen duikers het water in om op de bodem van de plas te zoeken.

