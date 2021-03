Dit zijn de goedkoopste tankstations in Brabant

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ondanks de lockdown stappen we weer steeds vaker in de auto. Het aantal tankbeurten is alweer tachtig procent van het niveau voor corona. Dat heeft MultiTankcard becijferd.

Ondertussen zijn de brandstofprijzen behoorlijk gestegen. Sinds december is de gemiddelde pompprijs van Euro95-benzine, de meest getankte brandstof, met ruim elf procent omhoog gaan. Om die kilometers een beetje betaalbaar houden, kun je voor benzine volgens MultiTankcard in onze provincie het best langs bij deze tankstations. De prijs is de gemiddelde literprijs voor Euro95 in de eerste drie maanden van dit jaar:

Makro Best in Best € 1,567 Makro Breda in Breda € 1,570 Servicestation van Vonderen B.V. in Geldrop € 1,577 Aers Zegge in Zegge € 1,578 TinQ Helmond in Helmond € 1,582 Sakko Commercial BV in Valkenswaard € 1,585 Tank-stop in Erp € 1,587 BP Express Deurne in Deurne € 1,589 Sakko Commercial in Standdaarbuiten € 1,590 BP Express Gemert in Gemert € 1,590

Middenmoter

Brabant is daarmee landelijk gezien een middenmoter. Om de goedkoopste benzine van het hele land te tanken, moet je een behoorlijk eind omrijden. Die is namelijk te vinden in het noorden, in de provincies Groningen en Friesland vind je de goedkoopste tankstations. Het duurst ben je uit in Limburg, Utrecht en Noord-Holland.

