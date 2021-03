Weer 15 procent meer coronabesmettingen: 'Alle wijzers in het rood'

De coronateststraat in de Brabanthallen (foto: Joris van Duin) vergroot

Het aantal coronabesmettingen is opnieuw flink gestegen. Bij het RIVM kwamen uit Brabant 8312 meldingen binnen, 15 procent meer dan een week geleden.

Daarmee scoort Brabant iets slechter dan het landelijke cijfer. In heel Nederland kregen 51.866 mensen een positieve testuitslag, een toename van dertien procent. Volgens het RIVM breidt de epidemie zich nog altijd verder uit en staan 'alle wijzers in het rood'. Brabant-Zuidoost is een van de slechtst scorende regio's. Hier werden meer dan 350 besmettingen per 100.000 inwoners ontdekt.

Meer mensen naar de teststraat

Opnieuw wisten meer mensen de weg naar de GGD-teststraten te vinden dan vorige week. Landelijk waren dat er 550.000. Van hen kreeg 8,5 procent een positieve testuitslag. Dit is iets hoger dan de 8,1 procent van de week ervoor.

In alle leeftijdsgroepen is een stijging te zien van het aantal coronameldingen:

Onder jongeren tussen 18 en 24 jaar vinden relatief gezien de meeste besmettingen plaats.

Deze week is de toename echter het grootst onder mensen die tussen de 70 en 79 jaar oud zijn.

Bij tachtigjarigen en ouder was de stijging het minst groot. Volgens het RIVM komt dit deels door het vaccinatieprogramma.

Scholen en kinderopvang

Uit onderzoek van de GGD's blijkt dat bijna tien procent van alle besmettingen te linken zijn aan scholen en kinderopvang. Sinds zij weer open mogen, gelden er strikte testnormen. Als een kind of leerkracht het virus bij zich draagt, moeten klasgenoten naar huis. Na vijf dagen kunnen zij zich laten testen. De meeste besmettingen vinden plaats tussen familieleden, tussen mensen die elkaar bezoeken en op het werk.

Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdscategorie (bron: RIVM) vergroot

De gevolgen van de al wekenlang oplopende besmettingscijfers zijn nu ook stevig merkbaar in de Brabantse ziekenhuizen. Zo is het aantal coronapatiënten er in één week tijd met twintig procent toegenomen tot 397. Op de intensivecare-afdelingen ligt inmiddels het hoogste aantal mensen met corona sinds de eerste golf. Dat zijn er nu 108, tegenover 91 vorige week.

Ook in heel Nederland werden meer mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. In de afgelopen zeven dagen moesten 1960 mensen met corona worden opgenomen, gemiddeld 280 per dag. Dit is het hoogste aantal sinds begin januari. In totaal liggen 2410 mensen met de infectie in het ziekenhuis, van wie 682 op de intensive care. Dit aantal stijgt al enige tijd gestaag.

De Brabantse ziekenhuisbezetting door coronapatiënten (bron: ROAZ) vergroot

Vaccinatiecampagne

Dat de ziekenhuisbezetting door coronapatiënten de komende tijd verder zal oplopen, lijkt haast zeker. Opnames volgen min of meer dezelfde trend als de besmettingscijfers. Gemiddeld zit er twee weken tussen.

Dat de ziekenhuiscurve nu niet gelijk is aan de besmettingscurve heeft met verschillende factoren te maken. Zo worden bovengemiddeld veel infecties geconstateerd onder kinderen en jongeren. De kans dat zij in het ziekenhuis belanden, is heel klein. Daarnaast zijn ruim 600.000 mensen volledig gevaccineerd. Nog eens ruim een miljoen mensen hebben één coronaprik gehad. Dit zijn vooral ouderen, bij wie over het algemeen ook minder besmettingen worden ontdekt.

Lenteweer

Het RIVM vraagt mensen om zich ook tijdens dit prachtige lenteweer aan te coronaregels te houden. "Dan worden minder mensen besmet en kan er eerder versoepeld worden. Houd ook als het zonnetje buiten schijnt anderhalve meter afstand tot anderen en blijf thuis als je klachten hebt."

