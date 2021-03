Guido Weijers geeft scholieren les in geluk: 'Niet meer vanzelfsprekend'

Megan, Luna en Nina samen met Guido Weijers in de schouwburg in Cuijk. vergroot

De komende dagen geeft cabaretier Guido Weijers zijn masterclass Geluk aan de bovenbouwleerlingen van het Merletcollege en Metameer in het Land van Cuijk. Een les in geluk zou je het kunnen noemen. Niet online, maar in acht voorstellingen in de schouwburg in Cuijk. "Bij elkaar zijn is gewoon tof."

Een verademing was het voor Megan (17), Nina (16) en Luna (16). Het feit dat ze er gewoon even uit waren was al een feest op zich. "Niet de hele dag op school is al een traktatie", zegt Luna. Megan sluit zich er volledig bij aan. "Het is helemaal niet meer vanzelfsprekend dat we dit kunnen doen", zegt ze.

"Het is belangrijk dat scholieren even kunnen ontsnappen aan de coronatijd."

Guido Weijers stond in februari voor het eerst weer op het podium. Het was een test, voor 500 bezoekers. Dat beviel zo goed, dat hij daar terplekke minister van Engelshoven van onderwijs aansprak. "Het kabinet vindt het theater een veilige plek om leerlingen onderwijs te geven. Dat heb ik die avond daar herhaald. Het is hier veilig".

Zijn oproep heeft gewerkt. De schouwburg in Cuijk had er wel oren naar en ook directeur Fiedje Heere van het Merletcollege hoefde er niet lang over na te denken. "We waren al druk bezig met het opzetten van een cultureel programma voor de leerlingen, maar door corona moesten we al die plannen afblazen. Dit was een prachtige kans."

Dat het de scholieren zwaar valt, ziet Heere nu al maanden. "Ze komen gewoon echt tekort op het sociale vlak. Ze zitten thuis, komen weinig op school en hebben geen sociale ontmoetingsplek meer. Het is belangrijk dat ze zo even kunnen ontsnappen aan die coronatijd."

"Wanneer zijn mensen nou echt gelukkig?"

Het theater heeft onder normale omstandigheden plek voor 700 bezoekers. Nu, met alle strenge regels kunnen er per voorstelling maximaal 171 mensen zitten. En daar zit nog een hele rekensom aan vast. De leerlingen vormen 'bubbeltjes' van twee personen. Dat is de vriend of vriendin waar ze in de klas ook naast zitten. Zij mogen in het theater naast elkaar zitten. Het volgende koppeltje zit dan weer op anderhalve meter afstand.

Weijers geeft zijn masterclass Geluk al een aantal jaar. Vooral aan bedrijven en instellingen. Niet eerder stond hij op het podium voor uitsluitend scholieren. Maar de inhoud van zijn voorstelling zal niet veranderen, zegt hij. De vraag blijft immers hetzelfde. "Wanneer zijn mensen nou echt gelukkig? Iedereen geeft daar een ander antwoord op. Maar drie pijlers blijken belangrijk: plezier, tevredenheid en zingeving."

Hij zocht het uit omdat hij zich verbaasde over alle gekke meldingen op Instagram en de sociale media. "Ik merkte dat iedereen zich tegenwoordig verkoopt als coach. Eerst moet ik om ze suur in de ochtend in een ijsbad gaan zitten, daarna tien kilometer hardlopen om vervolgens mijn vega-multivitamineontbijtje naar binnen te werken. En dan kan je alles worden wat je wil. Dat moest toch anders kunnen", lacht hij.

"Ik hoop dat de leerlingen gelukkiger naar huis gaan dan dat ze binnenkwamen."

Het is een uurtje inhoud, op wetenschappelijke basis, maar wel met humor, zegt Weijers. "Over hoe je geluk een klein beetje kan beinvloeden. Of hoe suffe dingen toch ook kunnen bijdragen aan een klein beetje meer geluk. Zo kunnen we de batterijtjes weer een beetje opladen. Ik hoop dat de leerlingen oprecht blijer en gelukkiger naar huis gaan dan dat ze binnenkwamen. En alleen al bij elkaar zijn is gewoon tof."

Voor de dames van het Metameer klopt dat als een bus. "We hebben op school CKV onderwijs en daar leren we van alles over culturele activiteiten. Nu moest dat allemaal op school. Dan is een middag naar het theater echt bijzonder", vindt Luna. Daarnaast hebben ze geleerd dat ze hier in Nederland eigenlijk best wel gelukkig mogen zijn. Een wijze, maar vooral ook leuke les. Maar het is niet alleen feest: op school moet er nog wel een opdracht worden ingeleverd over deze voorstelling.

Guido Weijers tijdens het Fieldlabexperiment in Utrecht vergroot

