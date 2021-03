Asten houdt voet bij stuk en eist dat Peter Gillis half miljoen betaalt

Peter Gillis. vergroot

Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer moet de dwangsom van een half miljoen euro betalen aan de gemeente Asten. Als het vakantiepark dit niet doet binnen vier weken na het besluit van het college, dan komt daar een boete van 250.000 euro per week overheen voor een periode van tien weken.

De dwangsom was eerder opgelegd omdat al jaren illegaal arbeidsmigranten gehuisvest zijn op het vakantiepark in Asten. Eigenaar Peter Gillis van het vakantiepark was niet van plan de dwangsom te betalen. Ook was hij niet van plan de arbeidsmigranten weg te sturen.

De gemeente gaat daar niet mee akkoord: "We willen een einde maken aan deze overtredingen, door gesprekken en daarna door juridische procedures. We treden hier dus op, zoals we ook bij andere overtreders in onze gemeente zouden doen", schrijft de gemeente in een verklaring.

Uitspraak van de Raad van State

De Raad van State heeft de gemeente vorige week gelijk gegeven in een rechtszaak, die gaat over de huisvesting van de arbeidsmigranten. De zaak loopt al jaren en gaat over recreatiepark Prinsenmeer, waar in 2009 al arbeidsmigranten werden aangetroffen.

Tien jaar later werd Gillis opgedragen om binnen twee maanden een eind te maken aan de bewoning van huisjes door arbeidsmigranten. Als dat niet zou gebeuren, zou een dwangsom worden opgelegd om te voorkomen dat Gillis aan de verhuur verdiende.

Dit had diverse rechtszaken tot gevolg, waarvan een deel nog loopt. De dwangsom is bepaald op 50.000 euro per dag, met een maximum van een half miljoen. Dat gaat echter alleen over 2019, over andere jaren kan ook een dwangsom opgelegd worden.

