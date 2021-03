Veel jonge Brabanders verhuizen naar België vanwege lage huur

Steeds meer Brabanders huren net over de grens in België (foto: Omroep Brabant) vergroot

Terwijl in Brabant de huurprijzen de pan uit rijzen, vinden steeds meer woningzoekers een betaalbare stek over de grens. In België zijn nog genoeg huurwoningen te vinden. Makelaars raken de helft van hun huizen kwijt aan de 'Ollanders.

Makelaar Ilke van Litsenborg merkt dat vooral veel jonge Nederlanders naar België trekken: “Meer dan de helft van de aanvragen voor een bezichtiging komt uit Nederland.” Het bedrijf waarvoor ze werkt, Hillewaere Vastgoed, heeft veel in de verhuur in de grensstreek: Turnhout, Oud-Turnhout, Ravels, Poppel en Weelde.

De grensstreek was altijd al in trek bij Nederlanders. Maar vroeger ging het vooral om oudere, vaak gepensioneerde Nederlanders. Zij zochten om het fiscale voordeel hun heil net over de grens. Maar nu dus de jongeren, merkt Van Litsenborg: “Die willen huren en vinden in Nederland niets, ze komen nergens voor in aanmerking. Er is geen aanbod of de huurprijs is zo fors dat ze het niet kunnen betalen.”

Wonen in het groen

We spreken Van Litsenborg in een appartement dat te huur staat in het centrum van Turnhout, vlak bij het stadspark. 'In het groen gelegen', heet dat in makelaarstaal. Het is een appartement van 109 vierkante meter op de derde etage van een kleinschalig appartementencomplex. Er is een slaapkamer met daarnaast een inloopkast. Bij de ruime woonkamer zit een open keuken. Bijzonder is dat het appartement een verdieping heeft, die je kunt gebruiken als kantoor of extra slaapkamer. Je komt er via een glazen wenteltrap.

De huurprijs per maand: 795 euro plus 120 euro servicekosten. Daarvan wordt ook de grote tuin om het appartementencomplex onderhouden. Voor iets vergelijkbaars in Tilburg betaal je al snel het dubbele.

Van Litsenborg verhuurt graag aan Nederlanders: “Wat voor ons belangrijk is, is dat de kandidaten de huur correct betalen en dat ze ons eigendom keurig onderhouden. De Nederlanders die naar hier komen, hebben hun inkomen in de grensstreek of ze hebben zicht op een baan in België.”

Uur in de auto

De makelaar merkt wel een verschil tussen Nederlanders en Belgen: “Wij werken graag dicht bij huis. Maar Nederlanders hebben er geen moeite mee een uur of langer in de auto te zitten om op hun werk te komen.”

Met al die Nederlanders op de Belgische huurmarkt, vraag je je af of we onze zuiderburen uit de markt drukken, maar daar is volgens Van Litsenborg geen sprake van: “Als er in Nederland een gebouw met vijftig appartementen wordt opgeleverd, zijn die de andere dag al verhuurd. Maar hier in de streek is een groot aanbod. Als wij hier vijftig appartementen zouden aanbieden, hebben we wel een aantal maanden nodig om huurders te vinden. Het is hier anders dan bij jullie.”

