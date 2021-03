16-jarige kunstrijdster Lindsay van Zundert mag naar de Olympische Spelen

Foto: Piet van Es vergroot

Lindsay van Zundert uit Etten-Leur mag volgend jaar naar de Olympische Spelen in Peking. Het is voor het eerst in 45 jaar dat er een Nederlandse kunstschaatser naar de spelen mag. Volgens de schaatsbond KNSB heeft de 16-jarige met haar prestatie op het WK een olympisch ticket voor Nederland verdiend.

Het schaatstalent uit Etten-Leur eindigde op het WK knap op de zestiende plek. In de finale liet ze vrijdagavond met een uitstekende vrije kür acht concurrenten achter zich.

In theorie zou het ticket van Lindsay van Zundert nog door en andere schaatsster overgenomen kunnen worden. Die zou dan de score van 186 moeten overtreffen. Het afgelopen seizoen stond Lindsay van Zundert eenzaam aan de Nederlandse top dus de kans daarop is nihil.

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB is trots op de WK-prestatie van Van Zundert: “Lindsay is zonder twijfel dé openbaring van het jaar in het kunstrijden.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.