Kunstrijdster Lindsay van Zundert geeft glans aan haar WK-debuut

Lindsay van Zundert heeft glans gegeven aan haar debuut bij het wereldkampioenschap kunstrijden in Stockholm. Het 16-jarige talent uit Etten-Leur eindigde knap op een zestiende plek. In de finale liet ze vrijdagavond met een uitstekende vrije kür liefst acht concurrenten achter zich.

De jonge kunstrijdster moest in de finale als eerste van vierentwintig deelneemsters het ijs op. Net als woensdag bij de korte kür reed Lindsay ook nu een foutloze oefening. Ze reed een vrije kür met zes drievoudige sprongen en vijf dubbele sprongen en zette met 116,78 punten een persoonlijk record neer. Met een puntentotaal van 174,50 was het eveneens een persoonlijke beste prestatie.

“Gek genoeg voelde ik totaal geen kriebels of zenuwen", vertelde Lindsay na afloop. "Dat heb ik normaal wel, dus ik schrok eigenlijk een beetje van mezelf. Toen besloot ik het gewoon te gaan doen. En dat pakte goed uit, dat voelde ik al meteen toen ik klaar was!”

De zestiende plek van Van Zundert op het WK is het beste resultaat in 45 jaar voor een Nederlandse. Ze laat met haar persoonlijk record ook zien dat plaatsing voor de Olympische Spelen van Peking 2022 komend jaar mogelijk is.