Veel troep blijft achter na drukke dag in de parken

Afval in het Spoorpark in Tilburg. vergroot

Het was dinsdag druk in de parken en dat was goed te zien toen iedereen weer was vertrokken. Zowel in park Valkenberg in Breda als het Spoorpark in Tilburg bleef flink wat rommel achter.

Politieteam Markdal plaatste dinsdagavond laat een video op Facebook, waar goed op te zien is hoeveel troep op de grond lag in park Valkenberg. Het filmpje zorgt voor de nodige reacties. "Dit is echt kansloos. Ze moeten zich schamen om het zo achter te laten", schrijft René. "Bah bah, hoeveel moeite is het om het in een zakje te doen en thuis weg te gooien?", vraagt Esther zich af.

Wachten op privacy instellingen...

Spoorpark Tilburg

Ook in het Spoorpark in Tilburg lieten bezoekers afval achter. Deze maand nog plaatste de gemeente Tilburg extra grote afvalbakken in het park dat populair is bij veel Tilburgers. Maar veel bezoekers lieten hun troep liggen op de plek waar ze hadden gezeten.

Wachten op privacy instellingen...

Dinsdag in de loop van de middag werd het te druk in het Spoorpark. Om halfvier werden de poorten van het park gesloten. Aanwezige boa's en agenten deelden boetes uit voor samenscholing. Op een schuine helling in het park hielden bezoekers een feestje. Het was voor de handhavers niet mogelijk om iedereen daar op de bon te slingeren.

Woensdag wordt het opnieuw mooi weer. De parken zullen ook dan weer goed bezocht worden. Voor de horeca zijn de beelden van de drukke parken en het achtergebleven afval aanleiding om opnieuw te vragen om de terrassen te openen.

Beelden van de drukte in het Spoorpark:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.