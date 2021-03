Feest zorgt voor topdrukte in Spoorpark Tilburg, politie deelt boetes uit

Wachten op privacy instellingen... Boa's en politieagenten delen boetes uit. Foto: Omroep Brabant. Volgende Vorige vergroot 1/2 Grote drukte in Spoorpark Tilburg

In het Spoorpark is een feest aan de gang waardoor het veel te druk is. Honderden feestgangers dansen er op zelf meegebrachte muziek. Het park wordt niet ontruimd, wel zijn rond half vier de deuren afgesloten zodat er niemand meer in kan. De aanwezige boa's en politieagenten delen boetes uit voor samenscholing.

De feestgangers knuffelen, drinken alcohol en houden veel te weinig afstand, aldus een verslaggever van Omroep Brabant die ter plekke is.

Er zijn boetes uitgedeeld, maar de muziek staat nog aan en het feest was rond half vijf nog bezig, volgens een verslaggever van Omroep Brabant. De gemeente ontkent dat er een feest aan de gang is. "Het zijn wat jongeren met een radio."

Er staan tientallen mensen voor de hekken die nog binnen willen, maar de beveiliging houdt hen tegen. Het park verlaten mag wel. Voor het park staan honderden fietsen van bezoekers. Op verschillende plekken, onder meer bij een basketbalveld aan de zijkant, proberen mensen over hek te klimmen om zo toch binnen te kunnen. De beveiliging houdt hen tegen.

Volgens de landelijke coronaregels is het verboden om met meer dan twee mensen bij elkaar te komen. Volgens een beveiliger wordt in het park echter op last van de gemeente 'vijf mensen aangehouden'. De gemeente zegt hierover: "We houden gewoon de landelijke regels aan, maar het is aan de beveiliging om te plekke een inschatting te maken wanneer het te ver gaat."

'Kleine groep verpest het'

Het feest vindt plaats op de schuine helling, vlakbij het spoor. Ook op het grasveld is het druk, al houden de mensen daar iets meer afstand. De politie heeft te weinig mensen om iedereen te beboeten, wel worden in sommige groepen een paar mensen eruit gehaald en beboet.

Sommige groepen zijn daarna naar huis gegaan of houden iets meer afstand. "Een kleine groep mensen die geen afstand houdt en alle regels negeert, verpest het voor de anderen", zegt iemand van de beveiliging. Veel bezoekers laten hun afval liggen als ze weggaan.

Ontruiming

Eerder dit jaar was het ook al erg druk in het Tilburgse park in de Spoorzone. In februari werd het park ontruimd. Volgens een beveiliger is daar nu op 'last van de gemeente' niet voor gekozen.

Volgens een gemeentewoordvoerder is daarbij gekeken naar 'de sfeer in het park'.

"Ook is het nu minder druk dan vorige keer. We proberen het door te beboeten in de hand te houden. Er mag niemand meer binnen. We willen het park langzaam maar zeker leeg laten druppelen, als mensen weggaan op weg naar het avondeten," zo stelt de gemeente.

Sinds de problemen in februari zijn er bovendien verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat het te druk wordt, zegt de gemeente. Zo staan er matrixborden bij de ingang van het park en zijn er stickers en banners in het park opgehangen om bezoekers op de coronamaatregelen te attenderen.

