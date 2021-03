Het regent ongelukken op de N640 bij Hoeven: 'Hier word ik pissig van'

Jan Wijnen strijdt al jaren om verkeersmaatregelen (archieffoto: Erik Peeters) Volgende Vorige vergroot 1/3 Jan Wijnen strijdt al jaren om verkeersmaatregelen (archieffoto: Erik Peeters)

De provinciale weg tussen Hoeven en Oudenbosch staat te boek als een van de gevaarlijkste wegen van Brabant. Omwonenden strijden al jaren voor een verkeersveilige N640, maar voelen zich niet gehoord door de provincie. Een ernstig motorongeluk dinsdagavond maakt dat de trieste mijlpaal van 100 verkeersongelukken in ruim vijf jaar tijd in zicht komt. "Hier word ik echt pissig van. Ze nemen ons niet serieus", zegt Jan Wijnen die aan de beruchte weg woont.

Robert te Veele Geschreven door

"Ik heb er echt slecht van geslapen en mijn vrouw trouwens ook", vertelt Jan woensdag tegen Omroep Brabant. "Want je bent toch weer onder de indruk van zo'n ernstig ongeluk."

Jan woont al 53 jaar aan de Sint Bernardusstraat, zoals het gedeelte van de provinciale weg officieel heet. Dinsdagavond rond zeven uur was hij in zijn tuin aan het werk toen het 'voor de zoveelste keer' misging. "Een motorrijder botste tegen een bestelbus die achteruit van een oprit reed. Hij raakte het achterlicht van het busje en vloog zo de tuin van mijn overbuurman in", legt Wijnen uit.

"Het knalt hier regelmatig."

De beelden staan nog altijd op zijn netvlies: "Het zag er zo slecht uit. De motorrijder bewoog niet meer. Hij lag zó stil." Alle hulpdiensten werden opgetrommeld. De traumahelikopter landde op het weiland achter het huis van Jan. "Dat maakte veel indruk op onze kinderen." Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.

"Je schrikt er telkens weer van", zegt buurtbewoner Rien Bol. De motorrijder passeerde net zijn huis toen het ongeluk gebeurde. Hij wijst nog naar de markeringen van de politie op het asfalt. "Ze rijden hier soms echt als gekken. Maar we zijn er tegenwoordig wel een beetje op voorbereid, want het knalt hier regelmatig."

vergroot

De omwonenden kunnen deze week namelijk voor de tweede keer een streepje zetten op de lijst met verkeersongelukken die pal voor hun huizen gebeuren. Vier dagen eerder was er namelijk nog een kettingbotsing voor zijn deur. Wijnen weet niet meer wat er moet gebeuren om door te dringen bij de provincie. Een brandbrief, handtekeningen het heeft allemaal niet geholpen.

Al meer dan tien jaar probeert hij samen met buurtbewoners de maximum snelheid omlaag te brengen van tachtig naar zestig kilometer per uur. Bovendien zou de weg volgens de meeste omwonenden echt veiliger worden voor voetgangers en fietsers als er een rotonde wordt aangelegd.

"Waar zijn we toch mee bezig?"

Jan: "Maar de provincie wil daar niets van weten. Zo erg is het helemaal niet, zeggen ze dan." Volgend jaar gaat de weg op de schop en dan komen er vangrails en een dubbele oversteek met vluchtheuvels om de kruising veiliger te maken. Een rotonde is eerder al van tafel geveegd, omdat dit volgens de provincie niet past. Bovendien zouden snelheid verlagende maatregelen tot sluipverkeer leiden.

"In onze beleving wordt de weg straks nog meer een racebaan. Op een gegeven moment is het wel de vraag wat een mensenleven waard is en wat een weg waard is. Voor mij is die keuze snel gemaakt. De maat is echt vol", zegt Rien.

"Waar zijn we toch mee bezig?", mijmert Wijnen. Hij ziet het verkeer nu al vaak met 100 kilometer per uur voorbijrazen. Bovendien wordt de weg volgens hem de komende jaren alleen maar drukker. "Word toch alsjeblieft wakker. Ik zie toch wat er hier gebeurt!"

LEES OOK: Motorrijder zwaargewond bij aanrijding in Hoeven

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.