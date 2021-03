Coronazelftesten te koop, maar nog lang niet alle apotheken weten daarvan

vergroot

Vanaf vandaag kan het: zelf met een staafje in je neus checken of je besmet bent met het coronavirus. Verschillende apotheken hebben de coronazelftesten in de schappen liggen, maar nog lang niet allemaal. Veel apotheken blijken nog niet te weten dat de zelftesten al besteld kunnen worden. “Geen idee. Wij hebben ze nog niet en ik heb ook geen idee wanneer ze komen.”

Janneke Bosch

De coronazelftesten zijn eigenlijk sneltesten zoals ze in de coronateststraten worden gebruikt. Een aantal leveranciers heeft van het Ministerie van Volksgezondheid een ontheffing gekregen om hun sneltest ook als zelftest in te zetten.

Die ontheffing kwam sneller dan verwacht, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Vorige week woensdag hebben we een ontheffing verleend voor twee producenten. Dat is inderdaad veel sneller gegaan dan we hadden voorzien.”

Dat betekent dus dat apotheken, maar ook drogisterijen en supermarkten bij die producenten de zelftesten kunnen inkopen. “Dat hebben we ook actief gecommuniceerd. Maar het is dan aan apotheken zelf om dan testen in te kopen.”

"Wij kunnen ze nog niet geleverd krijgen, daar hebben we nog geen bericht over gehad."

Die boodschap is nog niet bij alle apotheken geland, blijkt uit een rondje langs verschillende apotheken in de provincie. “Je bent niet de eerste die belt vandaag”, zegt een medewerker van Apotheek De Quirijnstok in Tilburg. “Blijkbaar is er iets over op het nieuws geweest, maar wij als apotheek weten van niets.”

Ook apotheek Tongelre in Eindhoven heeft ze niet: “We hebben ze niet in voorraad en ook geen idee wanneer ze komen.” Hetzelfde verhaal bij apotheek Heikant in Veldhoven: “Wij kunnen ze nog helemaal niet geleverd krijgen. Misschien binnenkort, maar daar hebben we nog geen bericht over gehad.”

Een uitzondering lijkt apotheek Albers in Den Bosch. “Ik hoorde gisteren toevallig op de radio dat ze vandaag in de schappen zouden liggen. Dus toen heb ik er maar gauw vijftig besteld.” Al zijn ze nog niet meteen in de verkoop. “We moeten er zelf pakketje van maken en nog even kijken hoe alles werkt.” Maar dat de vraag groot is, is wel duidelijk. “De telefoon staat hier roodgloeiend.”

"Ik krijg elke dag wel een paar telefoontjes."

Marion Swart is apotheker aan de Pasteurlaan in Oosterhout. Ze begrijpt wel waar de onduidelijkheid bij apothekers vandaan komt. “Ik bestel alles bij mijn eigen groothandel en die kan de zelftesten van Roche nog niet leveren. Dan moet ik dus naar een andere leverancier, waar ik niet bekend mee ben”, legt ze uit. “Ik ga eens kijken wat mijn collega’s doen.” Dat de vraag naar zelftesten groot is, is ook haar wel duidelijk. “Ik krijg elke dag wel een paar telefoontjes.”

De Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant snapt de verwarring bij apothekers over de inzet van zelftesten. "Het gaat ook snel. Als die testen ineens worden vrijgegeven door het ministerie, dan is niet iedere apotheker daar meteen op ingesprongen," zegt Karien van der Hoogt van de Apothekersvereniging.

En de verkoop heeft ook nog wat voeten in aarde, weet ze. "Apotheken moeten de sneltesten eerst opnieuw verpakken in een nieuw doosje. Want ze moeten nu per stuk kunnen worden verkocht. En er moet een nieuwe bijsluiter bij, omdat mensen deze test nu zelf moeten kunnen gebruiken."

Daarbij zijn de apotheken ook afhankelijk van wanneer de testen geleverd kunnen worden. De verwachting van de beroepsvereniging is dat de zelftesten aan het eind van de week bij de meeste apotheken te krijgen zijn.

