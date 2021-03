Opnieuw heel druk in Spoorpark Tilburg, nieuwe bezoekers mogen er niet in

Wachten op privacy instellingen... Drukte in het Spoorpark in Tilburg (Foto:Tom van den Oetelaar). Onder lunchtijd begon het Spoorpark al aardig vol te lopen (Foto: Tom van den Oetelaar). Volgende Vorige vergroot 1/3 In de rij voor het Spoorpark in Tilburg

Voor de tweede dag op rij is het Spoorpark in Tilburg gesloten. Nog eerder dan dinsdag werden de poorten om half twee gesloten voor nieuwe bezoekers. Er mogen maar duizend mensen naar binnen anders kunnen de coronaregels niet worden nageleefd. Pas als er iemand uitgaat mag er weer iemand naar binnen.

Agnes van der Straaten & Tom van den Oetelaar Geschreven door

Ook deze woensdagmiddag begint het rond twaalven alweer lekker vol te lopen. Kindertjes spelen in hun zwemgoed in het water, groepen jongeren kruipen gezellig in het zonnetje bij elkaar. Pcknick-kleedjes worden naast elkaar gelegd. Een club van veertien studentes is in zomertenue op het gras neergestreken. Ze weten dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat ze daar zo dicht bij elkaar zitten.

"Ik heb dit zo gemist"

Als er een beveiliger dichterbij komt, schuiven ze een beetje van elkaar af. Het begon ook niet meteen met zo’n grote groep, maar er haakten steeds meer meiden aan.

“Een beetje schuldig voel ik me wel” zegt de een, maar een ander denkt daar heel anders over: “Ik voel me niet schuldig hoor. Ik hou rekening met wie ik zie. En ik ga morgen niet bij mijn opa en oma op bezoek. Maar je kunt dit wel verwachten. We mogen al een jaar niks. Dan gaan studenten elkaar toch opzoeken. We hebben dit zo gemist”.

Het Spoorpark en de gemeente Tilburg hebben goed overleg over hoe de populariteit van het redelijk nieuwe Spoorpark de coronaregels niet in de wielen moet rijden. Vanaf woensdag zijn er meer beveiligers in het park aanwezig die mensen op de regels moeten wijzen en ze desnoods uit elkaar moeten halen.

Dinsdag werden er ook al verschillende coronaboetes uitgedeeld. Naast de drukte in het park werd er ook veelvuldig geklaagd over wildplassen. Dat zorgde ervoor dat de toiletten weer opengaan in het park en dat er een toiletjuffrouw is aangesteld om de toiletten schoon te houden. Iedereen die wild plast en betrapt wordt mag 140 euro aftikken.

Het management van het Spoorpark wijst de bezoekers van het park erop dat je elkaar ook in de buitenlucht kunt besmetten. “Zeker wanneer je dicht bij elkaar staat kun je elkaar besmetten en als je gaat picknicken in het park raak je dezelfde dingen aan waardoor je ook besmet kunt raken.”

