Man wurgt vrouw met sjaal in vakantiehuisje in Mierlo: 20 jaar celstraf

Volop onderzoek rondom het vakantiehuisje (foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision). vergroot

Een 39-jarige man is veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op een vrouw in een vakantiehuisje in Mierlo. Hij heeft de vrouw gewurgd met een sjaal. De rechtbank spreekt van een ‘weerzinwekkende’ en ‘mensonterende’ daad.

Janneke Bosch Geschreven door

Het lichaam van de vrouw werd in februari vorig jaar ontdekt in een chalet op het vakantiepark. Ze lag bijna naakt op een matras in het huisje, met een sjaal om haar nek gewikkeld met een plastic vuilniszak erin geklemd. Ook had ze een kapot T-shirt om haar pols. Ze bleek te zijn gewurgd.

De man geeft toe dat hij bij de vrouw in het huisje was, maar claimt dat ze zelfmoord zou hebben gepleegd toen hij toevallig cocaïne aan het halen was bij zijn dealer bij de ingang van het vakantiepark. Maar de rechtbank gelooft daar niets van.

Wurgseks en necrofilie

Er zijn DNA-sporen van de man gevonden op zowel de sjaal als de vuilniszak. Ook heeft de verdachte op de bewuste avond op internet gezocht naar 'hoe maak je iemand dood' en 'wegkomen met moord'. Ook geeft hij toe dat hij al vijftien jaar interesse heeft in necrofilie. Daarvan heeft hij ook filmpjes bekeken online, waarbij iemand wordt gewurgd of de nek wordt gebroken om vervolgens seks met het lichaam te hebben.

Dat gecombineerd met de manier waarop het slachtoffer werd gevonden, is volgens de rechtbank genoeg bewijs dat de man zijn fantasieën over wurgseks of necrofilie nu in de praktijk heeft gebracht en daar al uren of dagen van tevoren het plan voor had opgevat. Daarom is er volgens de rechtbank sprake van moord.

Foto's van familie

De man liet het er daarna op lijken dat de vrouw zelfmoord had gepleegd, onder meer door foto’s van familieleden op haar lichaam te leggen. Dat neemt de rechtbank hem kwalijk. De vrouw had psychische problemen en daar heeft de man misbruik van gemaakt, zegt de rechtbank. Die houdt er rekening mee dat de man de moord alleen heeft gepleegd om zijn eigen behoeften te bevredigen.

Daarom heeft de rechtbank besloten tot een gevangenisstraf van twintig jaar. Daarnaast moet de man een schadevergoeding van ruim 54.000 euro betalen aan de moeder, dochter en zoon van het slachtoffer.

