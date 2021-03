Zorgen over skatepark na steekpartij: 'Trekt volk dat je niet wil'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Zorgen over skatepark in Breda na steekpartij: 'Trekt volk dat je niet wil'

Het fonkelnieuwe skatepark aan het Paradijspad in Breda wordt volop gebruikt. Op deze zonnige woensdag zijn er rond twaalf uur al meer dan 50 tevreden gebruikers. De buurt was blij met deze voorziening voor kinderen, maar na een week hebben bewoners al aardig wat bedenkingen. Dat komt onder meer door de steekpartij op dinsdagavond.

Kinderen van acht met een stepje, een meisje op skates, een twintiger met een BMX-fiets en een dertiger met een skater. Niks aan de hand, zou je zeggen. Maar dinsdagavond stak een 16-jarige jongen bij een ruzie een leeftijdgenoot neer. Daar zijn veel omwonenden van geschrokken. Maar dat is niet het enige wat de buren bezorgd maakt.

“Er scheuren hier ‘s avonds scooters en auto’s keihard door de straat."

De skatebaan is pas sinds donderdag open en de buurt is sindsdien niet meer hetzelfde. “Er scheuren hier ‘s avonds scooters en auto’s keihard door de straat", zegt een buurtbewoner. Ze zetten die auto’s overal maar neer, waar het niet mag. “Als je daar iets van zegt, krijg je een grote mond terug. Mijn zoontje van zes kon hier eigenlijk altijd gewoon op straat spelen, maar dat kan nu niet meer. De bedoeling van het park is goed," zegt de moeder, “maar het moet veel veiliger.”

Ook anderen maken zich zorgen over het publiek dat de skatebaan 's avonds trekt. ”De baan ziet er prima uit, maar hij trekt zeker tegen de avond volk dat je niet wil. Toen ik er vorige week in de ochtend voorbijliep was het een grote zwijnenstal. Er liggen flessen, troep, en zelfs kleren.” Het bord met regels voor de gebruikers was na de eerste avond al verdwenen. “Van mij zou er een bom op mogen vallen.”

“De politie zou meer ballen moeten tonen."

De meeste andere buurtbewoners willen (nog) niet van het park af, maar er moet wel meer toezicht komen. “De politie zou meer ballen moeten tonen." Anderen opperen een beheerder of cameratoezicht. En meer afvalbakken en een waterpunt zou ook wenselijk zijn. “Dan hoeven de skaters niet bij ons hun flesje te komen vullen.”

De gemeente Breda zegt in een reactie dat ze betreurt dat de feestelijke opening van het skatepark wordt overschaduwd door de steekpartij. Ze heeft weliswaar klachten over afval en drukte binnengekregen, maar volgens haar zijn de signalen van jongerenwerkers en boa's positief. "Hoewel het soms druk kan zijn in het skatepark hangt er een prettige sfeer." Volgens haar houden de boa's en de politie de openbare orde en veiligheid in de gaten.

