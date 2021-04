Brand op balkon van flatgebouw in Tilburg: bewoonster schrikt wakker

Het brandende balkon (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Een balkon van een flatgebouw aan de Sweelincklaan in Tilburg is afgelopen nacht verwoest door een brand. Het vuur brak tegen één uur door nog onbekende oorzaak uit. Er raakte niemand gewond. De brandweer voorkwam dat de brand oversloeg op het appartement of andere woningen.

De bewoonster werd rond één uur wakker door de brand, die uitbrak aan de achterkant van het flatgebouw. Zij is door de politie aan de voorzijde van het complex opgevangen. Ondertussen slaagden brandweerlieden erin het vuur snel te blussen en erger te voorkomen. Door de brand is er flinke schade ontstaan op het balkon.

De brand brak beneden uit (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

De schade na de brand (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Stichting Salvage is ingeschakeld, zij regelt de eerste hulp bij praktische zaken na branden. Dit kan elders onderdak betekenen en/of maatregelen om te zorgen dat de schade niet verergert. Ook bieden medewerkers van Salvage een luisterend oor, want de schrik zit er vaak goed in bij gedupeerden. Vorig jaar werd zij, verdeeld over ons land, duizenden malen opgeroepen om hulp te bieden.

