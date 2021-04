Songfestival met publiek, John is erbij en Mariëtte wil ook

Het Eurovisiesongfestival wordt een corona-testevenement mét publiek. Er mogen maximaal 3500 mensen als publiek komen naar de repetities, halve finales en finale. Superfan John uit Tilburg mag als vrijwilliger naar binnen en Mariëtte uit Kaatsheuvel heeft haar vingers nog gekruist.

Vorig jaar deed ze ook al een poging om kaartjes te bemachtigen, maar dat toen viste ze achter het net. Uiteindelijk werd die editie afgelast om het coronavirus. Dus Mariëtte hoopt op een nieuwe ronde met nieuwe kansen. “Het is nog niet duidelijk hoe de kaartjes verdeeld gaan worden”, weet ze. “Ik hoop dat we gewoon weer een nieuwe kans hebben op een paar kaartjes.”

John uit Tilburg weet al zeker dat hij erbij is in Ahoy. Niet als bezoeker, maar als vrijwilliger. Voor de editie van vorig jaar stond hij al op de lijst. “Maar toen kwam corona tussendoor. Nu hebben we gehoord dat je in principe in dezelfde functie vrijwilliger kunt zijn als vorig jaar.” Voor John betekent dat dat hij zich bezig gaat houden met personeelszaken. “Het aansturen van vrijwilligers, ze voorzien van informatie, uitdelen van kledingpakketten, dat soort dingen.”